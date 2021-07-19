Политика

Петр Алексеенко: В Псковском обкоме КПРФ проходит обыск

В Псковском областном отделении КПРФ проходит обыск. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

«Изъяли листовки нашего депутата областного Собрания Дмитрия Михайлова и депутата гордумы Александра Баева. Материал был напечатан 20 мая, и распространяли его в мае. Хотя там просто материал, он не агитационный», - заявил Петр Алексеенко.

По его словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов составляют протокол об изъятии.