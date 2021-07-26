Политика

Семинар об охране избирательной документации состоится в Пскове 29 июля

Избирательная комиссия Псковской области проведет обучающий семинар 29 июля, посвященный хранению и охране избирательной документации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

«Еще не закончилась регистрация кандидатов и избирательных объединений, а слухов про предстоящие выборы набирается уже более десятка. Один их них связан с тем, что в ночь после голосования будет проходить вскрытие сейфов и подмена бюллетеней в сейф-пакетах. Предлагаем проверить, возможно ли такое? Представителям общественных организаций, региональных отделений политических партий, средств массовой информации мы расскажем об использовании сейф-пакетов и индикаторных пломб для сохранности избирательных бюллетеней, перемещении бюллетеней в сейф-пакет, его запечатывание, проверку целостности сейф-пакета и его вскрытие», - отметили в облизбиркоме.

С помощью подручных средств (ножниц, канцелярского ножа, бритвенных лезвий, фена) каждый попробует вскрыть сейф-пакет, не повредив его.

Мероприятие состоится на базе избирательного участка №72 по адресу: Псков, улица Набат, 5, (Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова).

Голосование в сентябре 2021 года будет проходить в течении трех дней — 17, 18 и 19 сентября.