Политика

«Право выбора есть у каждого»: Елена Лунгу начала свой день с голосования

Врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, депутат Псковского районного собрания Елена Лунгу проголосовала на выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов сегодня, 17 сентября. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Право выбора есть у каждого, главное - разумно воспользоваться им. Сегодня в избирательных бюллетенях были представлены достойные люди, специалисты и профессионалы различных областей. Я сделала свой выбор. Потому что мне не все равно, что будет происходить в моей жизни и жизни моих детей в ближайшие 5 лет. И вы приходите голосовать, сделайте свой выбор! Это важно!» - прокомментировала она.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.