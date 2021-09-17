В Псковской области стартовали выборы в Госдуму и региональный парламент

В Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября. В общей сложности правом принять участие в голосовании на данный момент обладают 518 029 человек.
Напомним, всего на территории региона пройдет 7 избирательных кампаний:
Для проведения выборов сформированы 609 участковых избирательных комиссий. Проголосовать избиратели смогут как на участке по месту жительства, так и на участке по месту пребывания. Для избирателей, которые по уважительной причине не смогут прибыть в помещение для голосования, предусмотрена возможность голосования на дому.
На 85 избирательных участках в городе Пскове голосование будет осуществляться с помощью КОИБов. На 358 избирательных участках будут установлены видеорегистраторы дополнительно к 208 избирательным участкам и 26 ТИК, на которых будут в круглосуточном режиме работать видеокамеры.
Добавим также, что выборы в Псковской области пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. По приходе на участок каждый избиратель пройдет термометрию и получит индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты также будут обеспечены и сотрудники избиркомов.
Если у кого-либо из пришедших на участок температура будет выше 37 градусов, ему предложат проголосовать в заранее подготовленном кабинете, который будет находиться вне территории избирательного участка. Также избирателю можно будет отправиться домой — в таком случае участковая комиссия самостоятельно его посетит, чтобы дать возможность проголосовать.