Политика

Александр Нестерук предостерег победителей выборов от банкетов

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук предостерег победителей выборов от проведения банкетов. Об этом он сообщил в информационном центре облизбиркома 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Банкеты в Псковской области до сих пор запрещены. Мы вас ждем здоровыми и сильными на ваших рабочих местах», - обратился он к тем, кто одержит победу на выборах.

Александр Нестерук подчеркнул, что на избирательных участках в достаточном количестве имеются необходимые средства безопасности. «В большом количестве закуплены средства индивидуальной защиты, принят ряд других мер, чтобы этот процесс был безопасен как для организаторов избирательного процесса, так и для граждан, которые участвуют в нем», - сказал он.

«Мы отслеживаем ситуацию с организацией выборов в районах, - продолжил Александр Нестерук. - Ситуация нормальная, все условия созданы».

Также главный санитарный врач региона назвал районы, в которых складывается неблагополучная ситуация с распространением коронавируса. В их число, в частности, вошли Плюсский, Стругокрасненский, Дедовичский, Опочецкий, Великолукский, Новоржевский и Псковский районы.

«Как и предыдущие два больших предвыборных сезона мы работаем в условиях повышенной безопасности из-за распространения коронавирусной инфекции, - сказал председатель облизбиркома Игорь Сопов. - Все избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами для обработки помещений и поверхности. Соблюдаются строгие регламенты работы и санитарное расстояние 1,5 м. Опыт работы уже есть, следуем ему».



Он добавил, что облизбирком всегда консультируется с псковским управлением Роспотребнадзора и его руководителем Александром Нестеруком.

«Действительно, эта кампания не первая, которая проходит в условиях подъема заболеваемости коронавирусной инфекции, - заметил Александр Нестерук. - Наработан положительный опыт, который позволяет проводить эти масштабные мероприятия с минимальными рисками. Надеемся, что эта избирательная кампания пройдет благополучно, без угрозы населению».

Руководитель областного Роспотребнадзора также напомнил, что за прошлый день в регионе выявили 123 новых случая заражения COVID-19. «Последний раз такой уровень был в апреле. Рост заболеваемости прогнозировался. Коронавирусная инфекция передается по тем же законам, что и все температурно-инфекционные заболевания. За последние 6 дней выявили 638 случаев, по сравнению с предыдущей неделей это на 77 случаев больше. Сложно прогнозировать, будет ли подъем или спад заболеваемости в октябре. Или же начнем расти, как это было в прошлом году, когда пик пришелся на конец осени — начало зимы», - добавил он.

Игорь Сопов подчеркнул, что к первому дню голосования избирательная система голосования подошла подготовленной — планы по вакцинации были выполнены. «Это позволит защитить членов комиссии и наших избирателей. Призываем соблюдать масочный режим, обрабатывать руки и следовать инструкциям, которые представляются избирательными комиссиями», - резюмировал он.