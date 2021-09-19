Политика

Избирательный процесс был на высоте — Олег Брячак

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября заявил, что избирательный процесс в регионе был на высоте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Олег Брячак напомнил, что на прошлых избирательных кампаниях была «чернуха», «желтые газетки» и «прочий негатив». «Эта кампания в корне отличается от тех кампаний, которые были ранее. Отличается в лучшую сторону. В этот раз сам избирательный процесс был на высоте. Около 700 наблюдателей работало в Псковской области. Мы получали информацию о ходе избирательного процесса в режиме онлайн. Существенных нарушений не было», - подчеркнул он.

Кроме того, Олег Брячак прокомментировал, как вели кандидаты себя по отношению друг к другу. «На мой взгляд, более корректно, когда кандидаты говорят о реальных делах и планах, а не поливают друг друга грязью. Так и получилось. Никто не скандалил. Все вели себя по отношению друг к другу как коллеги, а не как враги», - сказал он.