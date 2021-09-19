Политика

Александр Котов: «Единая Россия» ощущала конкуренцию только на бумаге

На выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания зарегистрировалось много кандидатов как по одномандатному избирательному округу, так и в составе списков региональных отделений, однако «Единая Россия» ощущала конкуренцию только на бумаге. Такое заявление сделал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе Всероссийского политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2021. Время избранных» в Пскове 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы не ощущали эту конкуренцию, когда проводили встречи с избирателями. Я на прошедшую кампанию смотрю как кандидат-одномандатник - мне пришлось участвовать в одномандатном избирательном округе №8. Хочу сказать, что кандидаты от "Единой России" добросовестно "пропахали" всю территорию. Я сам провел большое количество встреч с избирателями и могу сказать, что наша партия действительно высококонкурентная. Такое количество встреч, как кандидаты "Единой России", не провел никто», - подчеркнул Александр Котов.

По словам председателя областного Собрания, партию поддерживают избиратели, с которыми в ходе встреч кандидаты обсуждали «Народную программу», подготовленную «Единой Россией». Предварительные результаты говорят о том, что «Единая Россия» побеждает на этих выборах, добавил он.

«Трехдневное голосование, которое организовано уже не в первый раз, отвечает вызовам и проблемам, с которыми мы столкнулись. Выборы, которые проходят несколько дней, безусловно, обеспечивают безопасность избирателей и дают возможность проголосовать в удобное для людей время», - отметил Александр Котов.

Как председатель пока еще действующего областного Собрания депутатов он подчеркнул, что очень рассчитывает на то, что в новый состав регионального парламента войдут ответственные и профессиональные люди, которые способны на себя взять ответственность за решение проблем региона.

«Главное, чтобы парламентская трибуна была не способом выражать популистские заявления, а возможностью работать кропотливо, каждый день, на благо жителей региона. Думаю, что наши избиратели в этом поддерживают нас», - заключил Александр Котов.