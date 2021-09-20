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Политика

«Ночь выборов-2021»: Как это было

20.09.2021 14:16|ПсковКомментариев: 2

19 сентября Псковская область присоединилась к Всероссийскому политическому онлайн-марафону «Ночь выборов – 2021. Время избранных». Мероприятие прошло в Пскове в проектном офисе «Команда 2018» при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

В «Ночи выборов» традиционно приняли участие лидеры региональных отделений политических партий, руководители Псковской области и города Пскова, депутаты и кандидаты, представители Избирательной комиссии Псковской области, эксперты и общественные наблюдатели, журналисты и волонтеры.

 

Интеллектуальное казино

Началась «Ночь выборов» с предложения ведущих принять участие в своеобразном интеллектуальном казино – сделать ставку на итоги голосования. Всем гостям мероприятия раздали копии «бюллетеней», где можно было проставить номер места, которое, по их мнению, займет та или иная партия. «Бюллетени» затем опускали в переносной ящик для голосования, опломбированный по всем правилам.

 
Правда, забрать приз получится не сразу – победителей определят лишь тогда, когда подпишут итоговые протоколы.

Первым выступил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он напомнил, что в регионе одновременно состоялось семь избирательных циклов – выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Псковского областного Собрания, двух глав районов и три муниципальные кампании. При этом «выборы прошли честно и легитимно».

Конечно, не все было идеально. По состоянию на вечер 19-го сентября было зарегистрировано 60 жалоб, из которых 10 признали обоснованными.

 

«Самое важное: не было нарушений по вбросу бюллетеней в избирательные ящики для голосования. Мы считаем, что выборы прошли честно, легитимно и безопасно», - сказал Игорь Сопов. Информацию подтвердили и три международных эксперта. «Выборы проходили без замечаний, гласно и открыто - это подчеркивали все наши коллеги. Наблюдение за участками позволило не только обеспечить прозрачность кампании, но и помогло добиться результата - все участки были обеспечены видеонаблюдением, что позволило контролировать процесс не только днем, но и ночью», - сказал Игорь Сопов.

Своим мнением поделился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, подтвердив, что серьезных нарушений в избирательном процессе он не наблюдал, были только замечания по технической части.

«Кому-то не вызвали на дом урну, кого-то не включили в список, потому что был указан другой адрес», - отметил он и поблагодарил членов избирательных комиссий за их «титанический труд».

В свою очередь советник губернатора Псковской области Антон Сергеев отметил, что в дни голосования в СМИ все было «ровно и спокойно» и «вбросов» он не заметил.

«Те, которые были, шли через анонимные телеграм-каналы, не зарегистрированные как СМИ», - сказал советник главы региона.

Своим впечатлением от избирательной кампании поделились и городские власти.

Глава города Пскова Елена Полонская рассказала, что все три дня «большой дружной командой» продолжали работать на единый результат, чтобы партия «Единая Россия» достигла максимума, чтобы кандидаты победили на всех избирательных округах.

«У нас большая дружная команда, с которой не страшно работать», - похвалила она.

Ведущий попросил высказаться относительно хода избирательной кампании главу администрации города Пскова Александра Братчикова.

«Команда работала слаженно, было проведено много встреч с избирателем, получили большое количество наказов, многое уже выполнено», - подчеркнул он и отметил, что избирательная кампания прошла честно и конкурентно.

Избирательная кампания без «чернухи»

После этого выступил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий Сорокин. Он выразил мнение, что явка на выборах депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания выросла благодаря трехдневному голосованию, система которого понравилась жителям региона.

Он предположил, что в будущем система голосования станет еще удобнее для псковичей, и жители региона смогут пользоваться возможностями электронного голосования.

Впечатлением об избирательной и предвыборной кампании поделился лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Брячак. Он заявил, что эта избирательная кампания в корне отличается от предыдущих, в то время как на выборах в 2016 и 2017 годах было много «чернухи».

Олег Брячак остался доволен и поведением оппонентов. «Я считаю, что наиболее корректно, когда кандидаты не поливают друг друга грязью, а говорят о реальных делах и всех планах, которые для себя наметили. Сколько на дебатах был – никто не скандалил, не провоцировал», - резюмировал он.

Выступил и представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский. Он отметил, что наблюдает среди населения запрос на обновление политической системы. «Когда мы приезжали в районы Псковской области, было приятно, что люди говорили - мы не знаем, какова ваша программа, но мы будем голосовать за вас, потому что вы - "Новые люди"», - рассказал Андрей Маковский.

Он подчеркнул, что «Новые люди» - молодая партия, которой всего 1,5 года, и основной ее электорат - это молодежь, поэтому есть активный отклик у населения.

Новые люди в регионе

В свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил появления партии «Новые люди» в Псковском областном Собрании. Глава региона подчеркнул, что избирательная кампания была конкурентной, сложной, непростой.

«Все мы участвовали в голосовании и проводили избирательную кампанию в сложный период. Мы за явку не топили и, как говорят технологи, ее никто не сушил. Предполагаю, что явка будет порядка 45%», - отметил он.

Глава региона также отметил, что люди в регионе небезразличны к тому, что происходит и к тому, что будет происходить.

«То, что они приходят, подтверждает легитимность системы. Они приходят и отдают свои голоса. Большое количество голосов было отдано и за новые партии. Это говорит о том, что есть избиратели, которые голосуют традиционно, и те, кто голосует за новые партии. Значит, есть запрос на обновление», - подчеркнул он.

Конец забега

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в свою очередь подтвердил, что у избирателей есть запрос на обновление.

«Исходя из этого, я полагаю, есть высокие шансы у представителей новых политических партий попасть в областное Собрание и Госдуму, возможно, это правильно», - отметил он. Спикер также напомнил, что в этой избирательной кампании выступает в качестве кандидата и рассчитывает на победу в одномандатном избирательном округе, а также, что партийный список «Единой России» получит поддержку большинства избирателей.

«Как представитель пока еще действующего состава областного Собрания очень рассчитываю, что удастся сформировать работоспособный орган государственной власти Псковской области, который будет не просто трибуной для популистов, а будет способен принимать взвешенные решение, которые будут работать на перспективу. Я думаю, наш избиратель как раз такой подход разделяет», - подчеркнул Александр Котов.

В заключение выступил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

«Забег был длинным. Путь уже пройден. Все могут выдохнуть и расслабиться», - отметил он.

Александр Козловский рассказал, что для него это вторая кампания по выборам в Госдуму, и она была не менее сложной, чем первая. Он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку и выразил уверенность в том, что «Единая Россия» покажет достойный результат на этих выборах.

«Все цели и задачи обязательно выполним. Будем работать в регионе, на федеральном уровне. "Единая Россия" на сегодняшний день является силой и фундаментом, на которые опирается губернатор, правительство, президент. Таковой и останется», - сказал он.

Ирина Каплан

Теги: #Псковская область #выборы 2021 #Ночь выборов
Источник: Псковская Лента Новостей
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