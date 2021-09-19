«Единая Россия» набрала почти 40% на выборах депутатов Псковского областного Собрания по результатам обработки протоколов 608 из 609 участковых избирательных комиссий. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в голосовании на выборах в по единому избирательному округу приняли участие в выборах 223 512 избирателей, явка составила 43,50%.
Распределение по партиям:
1. «Единая Россия» – 87 863 избирателя – 39,38%
2. КПРФ – 46 515 избирателей – 20,85%
3. «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» – 20 401 избиратель – 9,14%
4. ЛДПР – 19 848 избирателей – 8,90%
5. «Новые люди» – 13 910 избирателей – 6,23%
6. «Яблоко» – 13 887 избирателей – 6,22%
7. «Коммунисты России» – 4 464 – 2%.