Политика

Чем маются псковские политики в соцсетях после выборов

Прошедшие выборы показали, что социальные сети стали полноценным и действенным инструментом предвыборных кампаний. Это произошло не только из-за постоянно нарастающего влияния интернета, пандемия коронавируса, конечно, тоже внесла свои коррективы. Ковидные ограничения буквально поставили крест на живых встречах с избирателями и мероприятиях в закрытых помещениях. Политикам пришлось искать новые способы, чтобы завоевать голоса избирателей. К тому же, люди поколения Z достигли совершеннолетия и стали полноценными участниками избирательного процесса, а их проще всего привлечь именно посредством социальных сетей.

Летом буквально все кандидаты, участвующие в выборах, создали себе аккаунты в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм стали пестрить предвыборной агитацией. Некоторые пошли дальше и создали себе странички в Telegram и даже в TikTok. Кто-то пытался самостоятельно освоить огромный мир социальных сетей, а кто-то нанимал себе целые команды пиарщиков и smm-специалистов.

Успехи и усилия политиков вы можете отследить по полученным мандатам, но вот что интересно - продолжают ли сейчас депутаты также активно вести социальные сети. Пытаются ли привлекать новых подписчиков и поддерживать интерес старых? Или вся активность возобновится только перед следующими выборами? Сегодня предлагаю оценить их странички и разобраться, кто вовремя понял всю мощь соцсетей, а кого просто заставили заняться поиском новых избирателей из-под палки. Однозначно пока можно сказать только то, что 2021 год стал годом взрывного роста количества политических аккаунтов, в том числе и в Псковской области.

По прогнозу известного политтехнолога, директора исследовательских программ экспертной группы PiteR и президента Ассоциации электронной электоральной политики Александра Серавина, в ближайшем будущем нас вообще ждет виртуальная избирательная система.

«Будущее, безусловно, за встречами с избирателями через социальные сети. Такие встречи и сейчас набирают до 10 тысяч просмотров, тогда как на живые приходит от 20 до 100 человек. Кроме того, это последние федеральные выборы, которые пройдут без общей для всех избирателей возможности голосовать через интернет. Следующий выборный цикл уже предусмотрит такую возможность», - заявлял Александр Серавин перед сентябрьскими выборами.

Действительно, сегодня соцсетями, электронными услугами и оплатами пользуется буквально каждый. Новости, покупки, запись к врачу и даже избирательные кампании - все перетекло в наши смартфоны, с которыми мы не расстаемся практически никогда.

Среди псковских единороссов в предвыборный период самыми активными в социальных сетях стали Александр Козловский, Юрий Сорокин, Армен Мнацаканян и Алексей Севастьянов. Из оппозиционных кандидатов в тренде оказались Лев Шлосберг, Олег Брячак, Дмитрий Михайлов, Антон Минаков и Андрей Маковский. Все наполняли социальные сети по-разному. Некоторые вели свои аккаунты сухо и холодно, публикуя фотографии с официальных встреч и предвыборные лозунги. Другие же пытались миксовать контент - они не только знакомили нас со своей политической программой, но и впускали в свои дома, показывали хобби и кулинарные навыки, пытались стать для своих избирателей обычными людьми, а не портретами с плакатов.

Предлагаю посмотреть несколько конкретных аккаунтов, чтобы проверить, упала ли активность в соцсетях политиков после того, как мандат оказался в кармане.

Например, Алексей Севастьянов начал жизнь в социальных сетях после выборов с того, что переименовал свой аккаунт в Instagram с @sozdatel747 на @sevastyanov_okrug1. Видимо, для того, чтобы его страницу было легче найти избирателям. Более того, он все так же энергично публикует посты о политике, вакцинации, а периодически показывает, как готовит дома или делает можжевеловые веники для бани. В комментариях депутат активно общается с избирателями, по комментариям сразу понятно, что он делает это самостоятельно и не прибегает к услугам smm-специалистов. Как вывод, Алексей Севастьянов вел социальные сети до выборов и продолжает это делать сейчас.

А вот депутат Армен Мнацаканян, по моим наблюдениям, активно стал вести свои аккаунты, только когда подключился к предвыборной кампании. Например, его Instagram запестрил фотографиями с совещаний, встреч с избирателями и с поездок в населенные пункты, которые вошли в его избирательный округ. В целом, количество постов значительно возросло, при этом они стали достаточно однообразными и официальными. Однако, если долистать аккаунт до самого начала, можно увидеть, что раньше политик делился с подписчиками и личной жизнью - показывал, как отмечает праздники с семьей, лепит снеговиков, а также выращивает цветы на даче. Получилось, что выборы немного обезличили Армена Мнацаканяна, по крайней мере, в социальных сетях. Последние исследования показывают, что людям гораздо важнее личный бренд и сам человек, нежели непонятные паркетные совещания.

Лев Шлосберг и до выборов был самым активным псковским политиком в социальных сетях. Несмотря на то, что суд снял его с выборов, он продолжал собирать деньги на избирательную кампанию и выкладывал по несколько постов во все соцсети ежедневно. Он раньше других в регионе понял, как пользоваться силой интернета в политических целях. Сейчас Лев Шлосберг - единственный политик, у кого есть аккаунты буквально во всех социальных сетях. Из-за такого объема ему, видимо, не хватает времени на то, чтобы сделать каждый свой аккаунт уникальным и подстроиться под аудиторию отдельной соцсети. Чаще всего одинаковые посты выходят везде практически одновременно, что может напрягать его подписчиков, получающих на телефон 10 одинаковых уведомлений. Если уж штурмовать все соцсети, то однозначно нужно учитывать их особенности и специфику контента. Но этим грешит не он один, многие на всех своих страницах просто дублируют посты, что чаще всего негативно сказывается на лояльности аудитории.

Коммунист Дмитрий Михайлов в работе с соцсетями предпочитает нестандартные пути. Он один из немногих депутатов, кто смело шагнул в TikTok. Сейчас его аккаунт насчитывает уже 22 тысячи подписчиков. Вот только видео перестали выходить сразу после окончания выборов, как и посты в Instagram. Единственные соцсети, где периодически что-то публикуется, - это ВКонтакте и Telegram. И на том спасибо, как говорится. Либо депутат проанализировал ход кампании и понял, какие соцсети дают ему наибольший выхлоп, либо просто пустил все на самотек. Я, если честно, склоняюсь ко второму варианту.

Еще один псковский политик, который вспоминает о существовании соцсетей исключительно перед выборами, - Антон Минаков. Здесь стоит отметить, что он даже не пытается создавать вид бурной деятельности. По всем его аккаунтам можно четко отследить даты всех выборных кампаний. Все страницы депутата оживают исключительно во время предвыборной гонки. В других случаях соцсети Антона Минакова просто не интересуют. Очень зря.

Подзабросил свои соцсети и Олег Брячак. Его посты ВКонтакте всегда набирают сотни лайков, однако после выборов он тоже перестал активно вести свою страничку, где у него, кстати, почти 10 тысяч «друзей». Старой доброй соцсети он предпочел Instagram, где периодически что-то выкладывает. К сожалению, в последнее время это даже не забавные фотографии из леса или с пляжа, а просто картинки из интернета. Аудитория уже давно на такое не ведется. Политику явно стоит подумать над возобновлением своего обычного, частенько весьма забавного, контента.

В целом, неважно, что именно сподвигло политиков ринуться в соцсети, главное, что интернет наконец-то стал восприниматься, как важная часть выборных кампаний. Что это означает для нас - простых пользователей? С одной стороны, политика внедрилась в нашу повседневную жизнь. Просматривая свои бесконечные ленты, этим летом мы наблюдали не только котиков и фото с отпуска, но и лица множества кандидатов, массу предвыборных обещаний и призывов идти на выборы. Для кого-то это стало некой программой вовлечения в политический процесс, для других - только постоянным раздражителем. Но всем известно, что в конечном счете политика займется нами сама. Что и происходит на наших глазах.

Ксения Журавкова