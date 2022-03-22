Александр Котов о спецоперации: 24 февраля — это дата, к которой планомерно все двигалось

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 марта прокомментировал проведение специальной операции на территории Украины.
Как напомнил гость студии, когда ранее он комментировал эти события, то подчеркивал, что никто не хочет войны и кровопролития, и здравомыслящие люди понимают, что нужно искать дипломатические способы урегулирования любых конфликтов. «Это как раз тот случай, когда нам не оставили другого выбора. Те действия, которые были предприняты президентом, руководством нашей страны, были вынужденными и неизбежными», — уверен он.
Александр Котов отметил, что для большего понимания происходящих событий нужно задать вопрос — какие практические шаги были сделаны для выполнения Минских соглашений? «Я не знаю ответа на этот вопрос. Думаю, таких шагов предпринято не было», — сказал он.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.