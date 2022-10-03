Политика

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Об этом сообщил вице-спкикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря текущего года», - написал Армен Мнацаканян.

Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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В марте 2009 года Александра Баранова назначили первым заместителем главы администрации Пушкиногорского района. В сентябре 2014 года он был избран главой Пушкиногорского района. На выборах его поддержали 2,5 тысячи человек (60,21% от общего числа голосовавших). 8 сентября 2019 года он вновь был избран главой Пушкиногорского района.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.