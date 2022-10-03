Политика

Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева

Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева. Об этом сообщил вице-спкикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначен Алексей Яковлев. В последние годы он работал заместителем главы муниципалитета, председателем комитета по управлению имуществом и земельными отношениями», - рассказал Армен Мнацаканян.

Прежде, чем назначить исполняющего полномочия главы Пушкиногорского района, депутаты районного Собрания утвердили вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Александра Баранова, отметил парламентарий.

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«Ранее Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении главы муниципалитета о превышении должностных полномочий. Это обстоятельство не позволяет Александру Баранову оставаться на занимаемой должности. ​Александр Викторович 8 лет возглавлял муниципалитет. Депутаты поблагодарили экс-главу за проделанную работу», - добавил Армен Мнацаканян.