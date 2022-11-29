Политика

Пётр Алексеенко назвал цель визита столичных коллег в Псковскую область

Пока нет никаких выводов по визиту группы коммунистов из Центрального комитета и региональных отделений во главе с секретарём ЦК Георгием Камневым в Псковскую область. Цель визита заключалась в более глубоком изучении работы областного отделения партии. Об этом первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Пётр Алексеенко сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Товарищи ознакомились с работой областного отделения КПФР, побывали в девяти местных отделениях. Целью визита было глубже изучить работу областного отделения, для этого была создана такая группа. Выводов пока ещё никаких нет, но в целом отмечено, что отделения наше и местные выполняют уставные требования, приёмы в партии имеет место быть, и результаты на выборах в законодательные и представительные органы мы показываем неплохие», - сказал Пётр Алексеенко.

Он добавил, что также в регион в составе этой группы приезжали первые секретари Воронежского и Брянского отделений партии и второй секретарь Липецкого отделения КПРФ.