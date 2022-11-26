Политика

Столичные коллеги рекомендовали псковским коммунистам усилить идеологическую работу

Группа коммунистов из Центрального комитета и региональных отделений во главе с секретарем ЦК Георгием Камневым посетила с рабочим визитом Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении КПРФ.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение КПРФ

Гости провели встречи с партийным активом обкома и местных отделений КПРФ, посетили памятные места Псковской области.

По итогам визита коллеги отметили успешные направления работы псковских коммунистов и высказали пожелания по усилению деятельности в организационном и идеологическом направлении.