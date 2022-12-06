Владимир Кузь заявил о готовности поддержать Наталью Федорову на выборах главы Псковского района

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь поддержит главу Псковского района Наталью Федорову, если в 2023 году она решит участвовать в выборах главы муниципалитета. Об этом парламентарий сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, в состав избирательного округа Владимира Кузя входят Гдовский и Псковский район (округ №7).
Наталья Федорова в 2007 году была избрана депутатом районного Собрания депутатов Псковского района. 9 сентября 2018 года - главой Псковского района (более 51% голосов). Вступила в должность 24 сентября.