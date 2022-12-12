Политика

Рейтингомер: битва со снегом, обманутые дольщики и строгач по партийной линии

Всем привет! Выныривайте из сугробов - давайте мериться рейтингами.

Как всегда в начале недели будем оценивать активность псковских депутатов, чиновников, партийных активистов и прочих публичных персон по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечаются действия, которые принесли положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

-5 Сергей Федоров

Для начала свежая инсайдерская информация.

В самое ближайшее время может покинуть пост руководителя муниципального казенного учреждения «Специализированная служба» экс-депутат Псковской гордумы Сергей Федоров.

По его работе возникли серьезные нарекания: как по линии администрации города, так и у природоохранной прокуратуры. Проблем множество - с ливневкой, фонтанами, украшением города в течение года, другими направлениями деятельности. Ранее мы уже отмечали, что Федорова отодвинули от реальных полномочий, по сути, после реформы структуры администрации он - сапожник без сапог. Главные полномочия ушли «Горводоканалу». Очевидно, что и саму службу ждет дальнейшая реформа, скорее всего, упразднение с передачей полномочий УГХ.

-4 Виталий Рахманов

Тем временем в регионе растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, массово на карантин отправляются школьные классы и детсадовские группы, на больничный уходят взрослые. Явление сезонное - этого и следовало ожидать, как и того, что, почувствовав недомогание, наши граждане будут прибегать к такому достижению научно-технического прогресса как электронная запись на прием к врачу.

Но не тут-то было. Не проходит этот номер - не записаться на прием.

Из-за чего температурившие и расклеившиеся псковичи страдают и массово жалуются на недоступность этого блага цивилизации. Как итог - минус четыре в этот раз уходит руководителю управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталию Рахманову.

-3 Дмитрий Михайлов

Секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов мало того, что отказался от участия в губернаторских выборах (о чем давно мечтал), так еще тучи над головой пламенного коммуниста продолжают сгущаться.

Беда идет от своих, а именно от однопартийцев из Москвы. В центральном руководстве КПРФ товарища Михайлова критикуют за непродуманные действия и заявления уже публично, на страницах федеральных СМИ.

Хуже того - из президиума ЦК секретарю псковского обкома грозят выговором, и не исключено, что строгим, с занесением в учетную карточку. Ставлю минус три и продолжаю следить за происходящим внутри компартии.

-2 Андрей Кириленок

Минус два получает глава комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кириленок. Причина - в жалобах дольщиков с улицы Петровской, 4б. Как вы, наверное, знаете, этот жилой дом должны были сдать еще несколько лет назад, но не сдали до сих пор - более того, в отношении застройщика возбуждено уголовное дело.

Как считают дольщики, власть, в частности комитет, на который возложены соответствующие полномочия, фактически бездействует и не способствует решению проблемы.

Сидеть сложа руки пострадавшие не собираются - грозятся записать видеообращение президенту России.

-1 Олег Майоров

Теперь - к хроникам муниципальной жизни. Невельский глава Олег Майоров, который вообще-то в ответе за всё происходящее у него в районе, публично раскритиковал уже установленную (!) в райцентре страшную новогоднюю елку, которую до этого зло обсмеяли в соцсетях. Управленец порекомендовал местным чиновникам и подрядчику исправить ситуацию и сообщил, что - цитирую - «держит ситуацию с заменой ели на личном контроле». За это героическое решение, считаю, надо бы главе медаль дать - с выгравированной на ней оценкой -1.

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0 Виталий Федоров

Оценку ноль получает депутат Псковской гордумы от «Справедливой России» Виталий Федоров. Намедни он съездил к библиотекарям в Любятово и провел с ними «деловую встречу», о чем возвестила пресс-служба реготделения партии. Правда, зачем поехал, что конкретно обсуждали, что решили, почему сообщили о разговоре через несколько недель после встречи - непонятно, ясно тут только одно: «для еще большей атмосферности» депутат-руководитель предприятия подарил библиотеке электрочайник.

Кто-то скажет, что это мелочи, но как по мне - в этой ситуации, как в капле воды океан, отражается нынешнее состояние всего псковского отделения «Справедливой России».

+1 Аркадий Мурылев

Плюс один вырывает Аркадий Мурылев, региональный уполномоченный по защите предпринимателей и, если кто забыл, член КПРФ. Более того - кандидат в члены ЦК партии. То, что о нем, как о коммунисте, кто-то успел подзабыть, неудивительно. С прошлого года - со времени внутрипартийных разборок и смещения Мурылева с поста секретаря обкома - он практически не участвовал в публичных партийных мероприятиях.

Но ситуация меняется - и вот в субботу товарищ Мурылев впервые за продолжительное время выступил на пленуме, таким образом напомнил о себе и вернулся в актуальную повестку.

Напомню, что имя омбудсмена называется в контексте участия КПРФ в губернаторских выборах 2023 года. Как и в 2018 году кандидат в члены ЦК КПРФ - региональный бизнес-омбудсмен может представить партию: как считают эксперты, его кандидатура станет компромиссной и устроит всех - федеральное партийное руководство, обком, «старую гвардию» и региональное руководство.

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+2 Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков отправился в столицу на слет Либерально-демократической партии России. И уже в первый день форума встретился с председателем организации, депутатом Госдумы Леонидом Слуцким.

Встреча продолжалась около часа, обсудили ситуацию в областном отделении ЛДПР и будущие выборы губернатора. Минаков заручился поддержкой на участие в кампании, а работе псковских партийцев была дана высокая оценка.

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+3 Борис Елкин

На Псков в последние дни обрушились сильнейшие снегопады - да с метелями, да с гололедом и прочими «прелестями» суровой зимы. Коммунальным службам и чиновникам, ответственным за уборку города от снега, приходится непросто. Конечно, не всё гладко - как и прежде, подводят «управляйки», из-за которых в основном звучат негативные комментарии горожан. Но в целом городские власти во главе с Борисом Елкиным справляются неплохо и достойно проходят это испытание настоящей русской зимой.

+4 Алексей Овсянников

Строчкой выше расположился начальник управления Министерства внутренних дел России по Псковской области Алексей Овсянников. Генерал-майор полиции на минувшей неделе проявил открытость в общении со СМИ и жителями региона. Он дал большое интервью радио «ПЛН FM». В прямом эфире держался уверенно, итоги года подвел всесторонне, от ответов на вопросы (даже самые сложные и неоднозначные) не уходил.

+5 Михаил Ведерников

В завершении еженедельного обзора отмечаю активность, проявленную на минувшей неделе псковским губернатором.

Во-первых, Михаил Ведерников помог решить ряд острых вопросов по поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья - так, актуальный для многих вопрос организации транспортировки лежачих больных будет включен в профильную госпрограмму, что позволит закрепить финансирование на это направление соцпомощи.

Во-вторых, региональные власти продолжают работу по повышению доступности региона - работают над развитием международного аэропорта «Княгиня Ольга», в связи с чем Михаил Ведерников заключил соглашение с компанией «Новапорт».

В-третьих, губернатор ознакомился с устройством и инфраструктурой технопарка «Электрополис» в Великих Луках.

А в-четвертых, он заявил о готовности пойти на второй губернаторский срок, это важное заявление прозвучало в эфире «ПЛН FM» - так что, как говорится, первый пошел.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Не устаю повторять, что здесь звучит субъективное мнение автора. В следующий раз встретимся через неделю.