Политика

Аркадий Мурылев выступил на пленуме Псковского обкома КПРФ

Очередной пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ прошёл в Пскове 10 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома партии, мероприятие было посвящено обсуждению материалов ноябрьского пленума Центрального комитета КПРФ.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения КПРФ

С докладом о задачах «в борьбе за народовластие, социальный прогресс и дружбу народов» выступил первый секретарь обкома компартии Петр Алексеенко. В прениях по докладу приняли участие несколько коммунистов. После продолжительной паузы в ходе партийного мероприятия выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, кандидат в члены ЦК КПРФ Аркадий Мурылев. Напомним, что в прошлом году после резонансного конфликта внутри политической организации он был лишен поста секретаря обкома.

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В настоящее время кандидатура Мурылева рассматривается для выдвижения на выборы губернатора Псковской области в 2023 году.

По итогам обсуждений было принято постановление, в котором псковские коммунисты поддержали оценки и выводы президиума ЦК КПРФ, сделанные в докладе лидера партии Геннадия Зюганова.

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«Накануне столетия со дня образования СССР коммунисты обобщили опыт советского народовластия, отметили необходимость его изучения и систематизации», - рассказали в пресс-службе обкома.

Кроме того, были вручены партийные билеты вступившим в ряды КПРФ и рассмотрен организационный вопрос. Главным редактором газет «Псковский рубеж» и «Псковская искра» утверждена Виктория Милюкова.