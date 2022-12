Общество

Глава района раскритиковал установленную в Невеле новогоднюю ель

Установленную в Невеле новогоднюю ель раскритиковал глава района Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Фото: группа «Невель - the best of the best» / «ВКонтакте»

«Завершается украшение города к Новому году. Конечно, главным украшением должна была стать ёлка на площади Карла Маркса. Сегодня она была установлена, но такая ёлка точно не сможет добавить нам праздничного настроения», - прокомментировал глава Невельского района.

Он порекомендовал администрации городского поселения и подрядчику исправить ситуацию. Также он сообщил, что держит ситуацию с заменой ели на личном контроле.

Жители города также возмущены ситуацией в социальных сетях. Многие начали шутить, что елка осталась с прошлого года или ее привезли из Чернобыля. «Какой год, такая и елка», - отметил один из подписчиков группы «Невель – the best of the best».

«Боже, какой ужас, раньше все позапрошлые года ёлочка была сказка, красавица великолепная… Сейчас что? Лысая, страшная, ужасная. Я тут со всеми поругалась, говорю, что у нас в Невеле самая лучшая ель будет. В итоге, я ошалела! Что это такое?.. Нельзя как-то поменять? Ну не красиво... С одной стороны вообще игрушек не будет! Противно», - поделилась мнением в комментариях местная жительница.