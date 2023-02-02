Политика

Форум депутатов от КПРФ состоялся в Пскове

Третий форум депутатов-коммунистов состоялся в Пскове 4 февраля, в преддверии 30-летия КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском обкоме партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение КПРФ

Мероприятие началось с торжественного вручения дипломов в социалистическом соревновании среди местных отделений КПРФ за 2022 год.

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На форуме выступили члены партии - депутат Госдумы Олег Лебедев; депутат Государственного Совета Республики Крым Олег Дрягин, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, член ЦК Петр Алексеенко и другие коммунисты из местных отделений КПРФ.

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Напомним, КПРФ была основана 14 февраля 1993 года.