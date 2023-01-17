Политика

Псковские коммунисты подвели итоги социалистического соревнования

Итоги социалистического соревнования между местными отделениями КПРФ за 2022 год подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме партии.

Первое место присудили Локнянскому районному отделению, второе – Великолукскому городскому отделению, третье – Псковскому городскому отделению. Итоги озвучили на очередном заседании бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ.

Также коммунисты подвели итоги областного творческого конкурса, посвящённого 100-летию образования СССР. Утверждены перспективный план работы обкома и план публичных мероприятий и протестных действий на 2023 год.

Помимо этого, региональное отделение партии определилось с датой проведения форума для депутатов-коммунистов. Он пройдёт в Пскове 4 февраля.