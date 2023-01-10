Политика

Форум депутатов-коммунистов планируют провести в Пскове зимой

Форум депутатов-коммунистов планируют провести в Пскове в феврале. Об этом в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

«В прошлом году прошли выборы депутатов районных Собраний, много у нас появилось новых (депутатов - ред.). И вот в начале этого года, где-нибудь в начале февраля, мы хотим провести форум депутатов-коммунистов всех уровней», - поделился планами Петр Алексеенко.

Всех депутатов-коммунистов из региона соберут в Пскове и проведут для них учебные занятия. «Проведём небольшую учебу - как депутатский запрос сделать, как организовать приём граждан, как осуществить контроль за выполнением обращений, как определить основные направления, на которые необходимо заострить внимание», - пояснил коммунист.