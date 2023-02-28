Политика

В псковском «Яблоке» объяснили, почему партия не участвует в выборах в Пустошке

Псковское «Яблоко» не признает досрочные выборы главы Пустошкинского района, назначенные на 23 апреля, легитимными, и потому считает невозможным участие в них. Об этом заявил руководитель регионального отделения партии Лев Шлосберг. Его комментарий размещен в пятницу, 3 марта, в телеграм-канале политического объединения.

По мнению Льва Шлосберга, принятое депутатами районного собрания решение о досрочном прекращении полномочий главы Пустошкинского района Светланы Васильковой является «полностью неправовым». Он полагает, что «для того, чтобы назначить такие выборы, закон отводит полгода, но назначение состоялось незамедлительно после решения Псковского областного суда».

Руководитель регионального отделения партии считает, что суды Псковской области не вникнули в существо правовых противоречий в этом процессе. Псковское «Яблоко» намерено бороться за судебное восстановление прав Светланы Васильковой на всех уровнях российских судов. Кассационная жалоба Светланы Васильковой поступила в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Напомним, пустошкинские депутаты отправили главу района в отставку 24 ноября 2022 года.

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Досрочные выборы назначены на 23 апреля 2023 года. На них выдвинуты пять кандидатов.