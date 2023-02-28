Политика

Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района

Завершился этап подачи документов на досрочные выборы главы Пустошкинского района, документы в ТИК предоставили пять кандидатов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Документы предоставили:

Станислав Янкевич (КПРФ),

Юрий Кравцов («Единая Россия»),

Алексей Борисов (ЛДПР),

Ирина Алиева (самовыдвиженец),

Елена Агаджанова «Партия роста».

«В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки представленных кандидатами документов по разным направлениям: наличие двойного гражданства, судимости и т. д. У кандидатов есть время в срок до 13 марта 2023 года представить документы на регистрацию», - добавили в облизбиркоме.

Отметим, у кандидата Ирины Алиевой есть погашенная судимость. Суд выносил ей наказание в виде штрафа в размере 170 000 рублей по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Судимость погашена в 2012 году.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 22-23 апреля.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.