Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района

Завершился этап подачи документов на досрочные выборы главы Пустошкинского района, документы в ТИК предоставили пять кандидатов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Документы предоставили:
Отметим, у кандидата Ирины Алиевой есть погашенная судимость. Суд выносил ей наказание в виде штрафа в размере 170 000 рублей по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Судимость погашена в 2012 году.
Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 22-23 апреля.
Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.
Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.