Политика

Рейтингомер: падение ПсковГУ, загадка «ЧВК Рёдан» и баттл на сессии

Привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Сегодня будем измерять активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон за неделю, на которой губернатор Михаил Ведерников побывал в Чечне и встретился там с главой республики Рамзаном Кадыровым, а в Пскове прошли сессии областного Собрания и городской Думы.

Тем временем до региона докатилась история с доселе никому не известной «ЧВК Рёдан» - правда, вопросов тут пока больше, чем ответов. А вот с заявлениями и действиями наших ньюсмейкеров всё куда понятнее. Оценки им, как и прежде, выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Итак, пришло время мериться рейтингами.

-5 Наталья Ильина

Как это ни печально, Псковский государственный университет продолжает терять позиции - он опустился в рейтинге вузов СЗФО, который представили авторитетные федеральные эксперты из Ассоциации составителей рейтингов и агентства RAEX. За минувший год ПсковГУ упал сразу на две позиции и опустился на 17-е место. Его обошли Череповецкий госуниверситет и Калининградский технический университет. Показательно, что соседи из Новгородского университета не в пример нам рванули вперед и ворвались в тройку лидеров, вклинившись в спор петербургских вузов. Понятно, что рейтинги условны, но представленное исследование - это самый масштабный проект по оценке российских университетов, при составлении рейтинга учитывается множество критериев, о нем сообщили едва ли не все ведущие российские СМИ и он сейчас широко обсуждается. Так что ставим минус пять ректору ПсковГУ Наталье Ильиной.

-4 Елена Чернышова

Минус четыре получает руководитель облспорткомитета Елена Чернышова. Ей выпало нелегкое испытание - отчитываться о развитии физкультуры и спорта на парламентском часе в областном Собрании депутатов. Если с первой частью программы - оглашением сухого доклада чиновница справилась, то во втором тайме этого словесного поединка напропускала в свои ворота. Работу комитета по ряду направлений депутаты раскритиковали, задавали каверзные и неудобные вопросы, высказывали сомнения в реальности работы Общественного совета при комитете и правдоподобности озвученной статистики, согласно которой спортом у нас занимается чуть ли не каждый второй.

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С учетом произошедшего на сессии и того, что руководитель спорткомитета до сих пор не избавилась от приставки и.о., некоторые уже делают далекоидущие прогнозы и оценивают карьерные перспективы зампредседателя комитета, экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова - именно он недавно докладывал региональному руководству о ходе строительства спортивных сооружений.

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-3 Артур Гайдук

В продолжение разговора о сессии регионального парламента отмечу, что депутаты принимали пакет законопроектов в рамках запущенной муниципальной реформы. С учетом того, что позиция партии власти по этому вопросу давно известна, не было никаких сомнений в том, что парламентское большинство поддержит инициативу. Однако у представителей оппозиции, выступавших против преобразования районов в муниципальные округа, была возможность громко заявить о своем несогласии. Зная позицию псковского «Яблока», следовало ожидать резкого выступления ее представителя в Собрании Артура Гайдука. Он выступил, но ни искрометно, ни резко не получилось - рубаху на себе депутат не порвал, башмаком по трибуне, аки Хрущев, не бил. За такую пассивность и невнятность ставлю яблочнику минус три.

-2 Владимир Панченко

Тем временем тучи сгущаются над печорским предприятием «Евро-Керамика». Положение некогда процветавшего завода (во времена всесильного Михаила Гавунаса предприятие и вовсе выглядело эдаким передовиком капиталистического труда) ныне описывается фразами «тяжелая ситуация» и «на грани жизни и смерти». Арбитражный суд Псковской области по иску столичной налоговой инспекции наложил на счета и имущество ООО «Евро-Керамика-Печоры» обеспечительные меры. Предприятие проигрывает суды. Конечно, желаем удачи, имея в виду прежде всего будущее сотен работников и членов их семей. Но перспективы весьма мрачные, ситуация усугубляется, отчего и ставим руководителю предприятия, депутату областного Собрания от КПРФ Владимиру Панченко минус два.

-1 Андрей Маковский

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский получает в этот раз минус один. И вот почему. Партия отметила трехлетие, на федеральном уровне председатель организации Нечаев и компания четко подвели итоги обозначили планы, а вот у нас на региональном уровне всё прошло незаметно от слова совсем. Более того, господин Маковский не сказать чтоб убедительно выступил в рамках так называемой «десятиминутки ненависти» перед началом сессии областного Собрания. Ну и еще «новый человек» представил портреты партий, созданные нейросетью - вроде бы и хайпанул немножко, но и заставил многих задаваться вопросом: этим ли надлежит заниматься руководителям парламентских партий?

В чем смысл таких шагов и как в партии реагируют на критику, расспросим Маковского в эфире в самое ближайшее время - не пропустите.

0 Ирина Алиева

В начале марта завершился этап выдвижения кандидатов на первые выборы этого года - в апреле жители Пустошкинского района будут выбирать главу. Выдвинуты пять кандидатов - от трех парламентских партий и одной так называемой малой. В общем, такой достаточно стандартный набор.

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Но есть и неожиданный кандидат - на выборы главы Пустошкинского района решила пойти самовыдвиженка из Великих Лук Ирина Алиева. Как отмечается, у кандидата есть погашенная судимость. В телеграм-каналах и соцсетях обсуждают бэкграунд великолучанки и гадают относительно мотивов ее выдвижения в районе. Подождем ответов - пока ограничимся нейтральной оценкой ноль.

Фото: социальные сети

+1 Евгений Михайлов

Теперь к положительным оценкам. Напомнил о себе экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. Благодаря регулярным и достаточно смелым по нынешним временам комментариям в своей телеге, а также стриму с Игорем Стрелковым по теме года СВО и президентского послания становится всё популярнее в сети. В его телеграм-канале уже около 9 тысяч подписчиков, многие комментарии господина Михайлова вызывают бурные дискуссии и сотни комментариев. Короче, накануне 60-летия, которое экс-губернатор отметит 17 марта, он переживает своеобразный ренессанс.

+2 Петр Алексеенко

Строчкой выше расположился первый секретарь псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. В воскресенье он выступил с обстоятельным докладом на открытом (!) партийном собрании по случаю 30-летия организации. Не забыл, кажется, никого - от ветеранов компартии Евгения Ременчика, Алексея Рыбакова и Виктора Дули до плеяды своих предшественников на посту первого секретаря - Владимира Никитина, Сергея Гоголева и Александра Рогова. А во вторник Петр Алексеенко проявил активность на сессии областного Собрания, в том числе при обсуждении вопросов развития спорта и физической культуры - именно он поднял тему возрождения в Пскове профессионального футбольного клуба.

+3 Александр Серавин

Положительной оценкой плюс три отмечаем работу заместителя губернатора по внутренней политике Александра Серавина. В Псковской области образовано восемь муниципальных округов - таким образом, стартовый этап муниципальной реформы проведен, как говорится, без сучка и задоринки. В целом областные власти отработали эту потенциально опасную тему грамотно и профессионально. Отметим и то, что «политрук» регионального правительства Серавин вновь получил оценку «отлично» от федеральных экспертов в общероссийском рейтинге политических вице-губернаторов.

+4 Александр Котов

Одной из особенностей работы областного Собрания в последние годы является пристальное внимание к самым актуальным и волнующим людей проблемам. Даже тогда, когда региональный парламент вроде бы не обязан заниматься такими вопросами, депутаты инициируют их рассмотрение на парламентских часах и вместе с исполнительной властью ищут пути решения. Вдвойне важно, что затем они не забывают, а возвращаются к проблемным темам и контролируют выполнение принятых решений. Вот и на минувшей неделе руководство Собрания во главе с председателем Александром Котовым обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым и сотрудниками правительства вопросы, связанные с работой региональной системы здравоохранения.

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Напомним, болевые точки обсуждались на парламентском часе в январе. По предложению спикера парламента решено сделать такой формат взаимодействия двух ветвей власти постоянным. Добавим, что Александр Котов уверенно провел сессию, на которой принимали пакет значимых для власти законопроектов. Как и прежде, он контролирует ситуацию, обеспечивает порядок, если надо - критикует коллег. Как итог, получает сегодня высокую положительную оценку.

+5 Андрей Турчак

Плюс пять по итогам недели получает сенатор от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Турчак. Несмотря на плотный график, он традиционно побывал 1 марта в Пскове и вместе с родственниками десантников 6-й роты отдал дань памяти героям. Что касается партийной работы, то Андрей Турчак дал старт проведению праймериз ЕР по отбору кандидатов на выборы-2023 и контролировал выполнение социально значимых проектов. По оценкам экспертов Агентства политических и экономических коммуникаций, партийный лидер сохраняет позиции в списке ведущих политиков страны - по итогам февральского исследования он занимает двадцатое место и входит в группу с очень сильным влиянием.

На этом всё. Поздравляем прекрасных дам с 8 марта. Всего вам доброго!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, пресс-служба областного отделения КПРФ.