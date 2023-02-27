Спорт

Умные спортплощадки и Академию единоборств откроют до конца года в Псковской области

Контроль за строительством в регионе спортивных сооружений стал темой рабочего совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. О ситуации на объектах доложили курирующий это направление вице-губернатор Александр Серавин и заместитель председателя регионального комитета по спорту Дмитрий Сопотов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В регионе продолжается создание трех ФОКОТов по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Один из них — спорткомплекс в Новоржеве — прошел приемку в конце прошлого года. Здесь выполнен основной объем работ за исключением сезонных. По информации подрядчика, «бронирование» площадки и нанесение разметки будет выполнено весной при наступлении благоприятных погодных условий.

На ФОКОТах в Пскове и в деревне Родина Псковского района работы продлены: в первом случае из-за штрафных санкций к строительной компании, во втором — из-за смены подрядчика. По словам Дмитрия Сопотова, возможная деятельность на площадках осуществлялась и в зимнее время — строители монтировали ограждения, устанавливали оборудование. Как позволит погода, будут проведены оставшиеся земляные работы, асфальтирование территории, укладка искусственного покрытия дорожек и футбольного поля.

Также на совещании главы региона зашла речь об установке умных спортивных площадок в Пскове, в Острове и в деревне Соловьи Псковского района в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Планируется, что они будут смонтированы до конца года. Муниципалитеты уже заключили контракты на подготовку проектно-сметной документации с дальнейшим выходом на экспертизу. Следующий этап — строительство объектов и монтаж оборудования.

Во внимании главы региона еще один крупный спортивный проект — Академия единоборств и воркаута в Пскове, который станет одним из филиалов спортивной школы «Олимп». В здании на улице Ротной заканчиваются отделочные работы, идет проверка систем отопления, электричества, вентиляции, канализации и водоснабжения. Параллельно монтируется оборудование, приобретенное за счет средств областных отделений Федерации ММА, бокса, воркаута и спортивной школы «Олимп».

Отметим, что развитию спорта в Псковском регионе уделяется значительное внимание. С 2018 года в модернизацию инфраструктуры, строительство новых спортивных объектов, приобретение нового инвентаря и оборудования направлено более 1,4 млрд рублей из федерального бюджета.