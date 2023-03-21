Политика

КПРФ планирует участвовать в муниципальных выборах в восьми районах Псковской области

КПРФ на выборах в 2023 году планирует выставить кандидатов в восьми районах Псковской области. Об этом один из лидеров Псковского областного отделения КПРФ, руководитель партийной фракции в региональном парламенте Дмитрий Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Из восьми муниципальных округов, где у нас состоятся выборы, мы везде будем участвовать, выставлять кандидатов в депутаты. Но не везде будут выдвигаться кандидаты на должности глав», - поделился планами Дмитрий Михайлов.

По словам коммуниста, на заседании областного комитета местным отделениям партии будут ставить задачу по подготовке кандидатов к участию в выборах.

Дмитрий Михайлов добавил, что много вопросов по предстоящим выборам возникает из-за проводимой в области муниципальной реформы. Напомним, ранее фракция КПРФ в Псковском областном Собрании выступила против реформы местного самоуправления.