Политика

Муниципальная реформа не несет за собой сокращение рабочих мест – депутат Николай Соколов

Муниципальная реформа не несет за собой сокращение рабочих мест. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Новоржевском районном Собрании депутатов Николай Соколов в эфире радио «ПЛН FM» (102.06 FM).

«Реформа не несет за собой сокращение рабочих мест. В бывших волостях люди останутся на тех же местах, на тех же должностях. Может быть, изменится только немножко объем работы или её направления. Уменьшится ли бюджет? Я думаю, что этого тоже не произойдет, потому что деньги выделяются по душам населения. Они останутся в том же количестве», – сказал он.

По словам депутата, на сегодняшний день бюджеты района и волостей – разные.

«На сегодняшний день волости со своим бюджетом, на первый взгляд, лучше живут. Но они лучше живут не потому, что у них свой бюджет, а потому что район плохо работает, и на фоне района волость немножко больше заботится о народе. И это заслуга глав поселений, глав волостей», – объяснил Николай Соколов.

Он также уточнил, что у округа появится больше возможностей для участия в федеральных программах.

Напомним, в феврале в Псковской области одобрили законопроекты о преобразовании восьми районов региона в муниципальные округа. Предложения о муниципальной реформе поступили от Пыталовского, Стругокрасненского, Печорского, Опочецкого, Невельского, Красногородского, Локнянского и Новоржевского районов.