Владимир Кузь о работе правительства области: Пропал формальный подход к решению проблем и вопросов

Благодаря работе правительства и губернатора, пропал формальный подход к решению проблем и вопросов. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь по итогам отчета губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства за 2022 год.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
«Спасибо за взаимодействие», - ответил Михаил Ведерников.