Политика

Владимир Кузь о работе правительства области: Пропал формальный подход к решению проблем и вопросов

«Передаю слова благодарности вам, команде представительства за то, что пропал формальный подход к решению проблем и вопросов. Построено большое количество школ, детских садов, решена проблема с транспортной доступностью Талабских островов», - сказал он.

Благодаря работе правительства и губернатора, пропал формальный подход к решению проблем и вопросов. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь по итогам отчета губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства за 2022 год.

В опросе приняло участие 168 человек

В опросе приняло участие 168 человек

Мне всё равно.

Нет, ведь есть опасность, что детей привлекут, например, к сельскохозяйственным работам.

Я категорически против! Дети в школе должны заниматься учебой, а не уборкой!

Сомневаюсь... Вряд ли будут учитываться возраст и особенности здоровья учеников.

Скорее да, если это ограничится уборкой класса и пришкольной территории.

Полностью поддерживаю! Формировать правильное отношение к труду необходимо с детства!

Одобряете ли инициативу об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду?

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