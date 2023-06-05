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Политика

«Гонки по вертикали»: Время Ч, эксклюзив от губернатора и страсти по Урганту

06.06.2023 16:06|ПсковКомментариев: 0

Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM» программа «Гонки по вертикали». В студии автор, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко с обзором главных событий региональной политики.

 

Сегодня будем подводить итоги недели, которая, с одной стороны, изобиловала важными, интересными и резонансными событиями, а с другой - продолжила тревожные тренды всех последних месяцев. Актуальная повестка и топы федеральных новостей день ото дня всё более походят на сводку боевых действий, причем, новости идут уже не только из прежней зоны СВО и  новых территорий, но и из приграничных регионов страны, да и не только из них. Спецоперация в общественном сознании теперь не «где-то там далеко», а всё ближе. Гибнут люди, летят беспилотники, спецслужбы пресекают действия диверсионных групп - и так далее, и так далее.

Всё это выводит на первый план вопросы обеспечения безопасности - на неделе тему поднимали на сессии Псковского областного Собрания, звучала она в заявлениях региональных политиков, детально рассматривали ситуацию на заседании с участием членов антитеррористической комиссии и оперштаба. Губернатор говорил об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию в Невельском районе, необходимости приобретения комплексов для защиты и формирования во всех районах групп добровольцев, готовых оказывать помощь в случае возникновения ЧС. По словам губернатора, никто не может дать 100% гарантии, что ситуаций, подобных той, что произошла в Невельском районе, больше не будет.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Мы ситуацию должны оценивать трезво, заранее готовится к различным сценариям и провокациям. Дай бог, чтоб ничего не случилось, но  мы должны быть ко всему готовы. 

Необходимость обеспечения безопасности накладывает отпечаток на проведение различных мероприятий. Мы помним, что в мае День Победы отмечали в нестандартном формате, без парада, салюта и других массовых акций. Как стало известно накануне, без массовых мероприятий пройдет на этой неделе и ежегодная международная встреча воздухоплавателей, такой формат продиктован необходимостью обеспечения безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Кстати, Великие Луки продолжали оставаться в центре внимания - получил продолжение сюжет под условным названием «Правительство региона перестраивает работу великолукских властей». Напомню, что ранее губернатор раскритиковал администрацию Великих Лук во главе с сити-менеджером Андреем Беляевым за недостатки в работе, песок и пыль на улицах и неоперативную реакцию на многочисленные жалобы горожан. Помогать муниципалам в перестройке работы были посланы сотрудники правительства региона. Великолучане, куда деваться, помощь приняли, сообщили об оказании командированным чиновникам всестороннего содействия, при этом глава города Николай Козловский выступил с обращением, в котором дал собственное видение причин сложившейся ситуации и самое интересное - неожиданно обратился к ветхозаветному образу - мол, сейчас не время разбрасывать камни, а время собирать их. Продолжение последовало. Губернатор дал эксклюзивный комментарий Псковской Ленте Новостей - по его словам, судя по количеству песка и пыли в городе, уборка города не велась должным образом много лет, сейчас подвижкки к лучшему есть, но пыли на дорогах еще много: было - столько, а стало - столько.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Что касается Беляева и работы самой администрации, коллеги сказали, что эти две недели работа динамично и эффективно ведется, полностью проблема пока не решена. Поэтому принял решение, что сотрудники правительства продолжат работу в Великих Луках.    

Полностью большой эксклюзивный комментарий губернатора вы можете посмотреть на сайте ПЛН, в нашем телеграм-канале или в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте». Я же отмечу, что высадка на берега Ловати чиновничьего десанта и принятие мер воздействия к тамошнему руководству - это экстраординарное событие. Первый случай такого воздействия на муниципальную власть. Можно, конечно,  припомнить как в далекие 1990-е во времена губернаторства Евгения Михайлова его заместитель Михаил Гавунас жестко боролся с мэром Пскова Александром Прокофьевым, и в областном центре отключали электричество, можно напомнить про то, что в годы губернаторства Михаила Кузнецова отношения с мэром Пскова Михаилом Хороненом и главой администрации тех же Великих Лук Лидией Голубевой складывались непросто - были тут критические высказывания, вызовы на ковер, указания на недостатки и так далее. Но в последние годы в условиях вертикали ничего подобного у нас уже не было. Кто-то укажет на районы так называемой яблочной аномалии - но, во-первых, я что-то не припомню, чтобы областные чиновники отправлялись перестраивать работу администраций Новоржевского или Пустошкинского района, а во-вторых - это же была история про глав от партии «Яблоко». А тут - самый что ни на есть единороссовский город, в котором на выборах депутатов гордумы партия показала очень высокий результат и по-прежнему доминирует. Так что это такая неожиданность.  Наблюдаем за развитием ситуации и задаемся вопросом: будет ли использоваться дальше - ну то есть: мы вроде бы помогаем коллегам повысить эффективность работы, но при этом вводится чуть ли не прямое губернаторское правление. 

- Поживем - увидим («Ирония судьбы, или С легким паром»).

А пока фиксируем не только основные повороты сюжеты и заявления, но и косвенные признаки, по которым можно судить, и прочие пустяки. И тут с некоторым удивлением отмечаем, что на официальном портале государственных органов Псковской области  фоторепортаж с отчета губернатора о работе правительства за пять лет открывает снимок главы Великих Лук Николая Козловского.

А единственный, кому губернатор жмет руку в этой фотогалерее из 16 снимков, - это депутат Госдумы Александр Козловский.

Понятно, что это мелочь, никаких далекоидущих выводов из этого пустяка делать нельзя, но представить, что в свое время портреты не пришедшихся ко двору главы Пскова Ивана Цецерского, председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой или тех же яблочных глав украшали бы страницы официального сайта регионального правительства достаточно сложно, а вот сейчас - опубликовали, и главное по какому поводу - по случаю, можно сказать, главного политического события недели.

- Ничего не понимаю («Следствие ведут колобки»).

Что касается самого итогового и рубежного отчета Михаила Ведерникова - последнего в рамках его первого губернаторского срока, то его уже подробно прокомментировали, на ПЛН вышел целый сюжет - новости, комментарии, большой материал. Так что подробно пересказывать отчет, который был выдержан в ретроспективном стиле «Было - стало» и посвящен достижениям и вызовам, сегодня я не буду.

Отмечу лишь, что отчет отличался от всех предыдущих. Он был посвящен пяти годам работы, прозвучал анализ по всем основным направлениям деятельности. Губернатор подробно рассказал, каких результатов добились, как отвечали на вызовы и угрозы, в том числе ковид и связанные с проведением СВО. Еще выразил благодарность членам большой команды. Особо отметил спикера регионального парламента Александра Котова, митрополита Тихона и сенатора от Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который кстати в свежем рейтинге ведущих политиков России сохранил место в топ-15.

Что несколько удивило на этой «отчетно-предвыборной» сессии, так это реакция депутатского корпуса - если не считать не очень внятных вопросов депутата от «Яблока» Артура Гайдука, больше вопросов не было. А были в основном только благодарности и одобрение. Практически все отчет о работе команды Ведерникова поддержали (и на словах, и при голосовании - только один депутат воздержался, а так - все за, в том числе представители фракций оппозиционных партий).

Ну а эсер Олег Брячак выступил на сессии, в ходе которой депутаты назначали на сентябрь губернаторские выборы (то есть для партий и кандидатов наступает «Время Ч»), со спичем в духе «Совесть не позволяет бороться с вами, Михаил Юрьевич, на выборах».

И это противоречило тому, что Брячак говорил после встречи с партийным лидером Сергеем Мироновым: мол, кандидата от «Единой России» поддерживать точно не будем.

Кстати, затем в ходе круглого стола с парламентскими партиями в эфире «ПЛН FM» стало известно, что и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» не будет выдвигать кандидата, а поддерживает губернатора - такое заявление сделал руководитель регионального отделения партии, зампредседателя Псковской городской думы Михаил Иванов.

Подробнее о высказываниях участников круглого стола с участием так называемых малых партий читайте на сайте ПЛН. И там же вы найдете множество других интересных материалов на темы общественно-политической и культурной жизни. Особо советую обратить внимание на новости и видеосюжет моих коллег о Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Ожидаемо пушкинский фестиваль стал одним из центральных событий недели, на нем в качестве участников и гостей побывало множество персон, в том числе известных и медийных - министр просвещения Кравцов, джазовый музыкант Бутман, актер Гоша Куценко и другие. Особняком тут стоял известный телеведущий Иван Ургант, который, если судить по фото в соцсетях, тоже был в Пушкиногорье, но наведался в дом-музей писателя Сергея Довлатова и призвал подписчиков приезжать в Пушкинские Горы.

Казалось бы, ничего особенного, но опубликованная ПЛН новость о том, что Ургант поделился фото семейной поездки в наш регион вызвала большой интерес (только в «ВКонтакте» порядка пятидесяти тысяч просмотров) и бурное обсуждение в форуме под новостью в соцсети (чего там только ни понаписали), что в очередной раз продемонстрировало деление среди форумчан на условных «либералов» и «патриотов» и готовность обрушиваться с критикой на представителя другого лагеря даже просто из-за его приезда в домик любимого писателя.

- Обидно, ну! Ничего не сделал, да. Только вошел! («Кавказская пленница») 

На этом на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов, социальные сети.

Источник: Псковская Лента Новостей
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