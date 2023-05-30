Политика

Олег Брячак: Я не буду принимать участие в губернаторских выборах

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак не будет принимать участие в предстоящих выборах губернатора Псковской области. Об этом заявил на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я не буду вашим соперником в этой губернаторской гонке, - обратился к главе региона Михаилу Ведерникову Олег Брячак. - Я не буду принимать участие в губернаторских выборах. Совесть мне не позволит бороться с вами. Поддерживать – да, бороться – нет».

«Благодарю за работу и победы на выборах», - добавил Олег Брячак.