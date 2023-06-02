Общество

Иван Ургант опубликовал фото поездки в Пушкинские Горы

Известный российский телеведущий Иван Ургант призвал подписчиков приезжать в Пушкинские Горы. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) журналист опубликовал фотографии из Пушкиногорского района, в том числе из дома-музея писателя Сергея Довлатова.

В качестве пояснения к фото семейного отдыха в Псковской области телеведущий привел цитату из «Заповедника» Сергея Довлатова:

«— Нужно как следует подготовиться. Проштудировать, методичку. В жизни Пушкина еще так много неисследованного… Кое-что изменилось с прошлого года…».

«Обязательно приезжайте в Пушкинские Горы - тут ничего не изменилось с прошлого года, а в жизни Пушкина еще так много неисследованного.

P.S. На втором фото Толик. Герой Довлатова. Как собственно, и все мы», - заключил телеведущий.