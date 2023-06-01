Михаил Иванов: Партия пенсионеров не будет принимать участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» не будет принимать участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил председатель правления реготделения партии, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также председатель реготделения партии пенсионеров оценил возможность поддержки действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Я думаю, что партия пенсионеров поддержит кандидатуру Ведерникова. Оценивать работу действующего губернатора легко, а то, что наобещают остальные кандидаты – неизвестно. Здесь мы видим конкретного человека с конкретными деловыми способностями и результатами работы», - продолжил он.
Сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте». Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.