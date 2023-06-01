Политика

Михаил Иванов: Партия пенсионеров не будет принимать участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» не будет принимать участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил председатель правления реготделения партии, заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Незаметность со стороны партии пенсионеров заключается не в том, что работа не проводится. Партия пенсионеров – это люди не только пенсионного возраста. Мы считаем, что достойного кандидата на должность губернатора в наших рядах нет. В выборах губернатора партия пенсионеров участия принимать не будет», – сказал Михаил Иванов.

Также председатель реготделения партии пенсионеров оценил возможность поддержки действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Я думаю, что партия пенсионеров поддержит кандидатуру Ведерникова. Оценивать работу действующего губернатора легко, а то, что наобещают остальные кандидаты – неизвестно. Здесь мы видим конкретного человека с конкретными деловыми способностями и результатами работы», - продолжил он.

Сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте». Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.