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Политика

Так было. Так есть. И так будет

01.06.2023 16:52|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 1 июня, губернатор Михаил Ведерников отчитался перед региональным парламентом о работе правительства Псковской области за 2022 год.

 

Как известно каждому, такие доклады звучат ежегодно - формат традиционных выступлений не предполагает больших неожиданностей и нестандартных подходов. Образно говоря, стихами тут не говорят и голову пеплом не посыпают. Неожиданности, бывает, случаются, но по большому счету всё известно заранее: губернатор выступит с отчетом, естественно, сделает акцент на достижениях в развитии и поблагодарит депутатов-членов большой команды. Те в свою очередь зададут не очень острые вопросы и, разумеется, дадут работе правительства положительную оценку. Так это всегда и бывает. Однако сегодняшний, уже шестой по счету, отчет Михаила Ведерникова хоть в целом и походил на предыдущие, во многом был нестандартным, об этом губернатор предупредил уже в самом начале. Причем особенностей у этого выступления с парламентской трибуны было несколько. 

Ретроспектива

Во-первых, это был последний отчет Михаила Ведерникова в рамках его первого губернаторского срока. Как он сам выразился, отчет «рубежный и итоговый», поэтому был посвящен не только результатам 2022-го, но и в целом итогам прошедших пяти с лишним лет, ответам на самые актуальные вызовы (в том числе пандемии коронавируса, западным санкциям, «козням натовских соседей» и т.д.). Вся первая часть доклада была построена на ретроспективе. Дескать, вот в первом отчете, по итогам 2017 года мы намечали планы развития региона, говорили, что в наших силах сделать так, чтобы в Псковской области слово «впервые» часто и системно звучало в позитивном ключе. «Сегодня с уверенностью можно сказать, что эту задачу мы выполнили», - сказал губернатор и перечислил несколько таких позитивных моментов - запустили новые региональные объекты здравоохранения (от перинатального центра до инфекционной больницы), насытили систему образования новыми школами, «Кванториумами», «Точками роста», при поддержке правительства области открыты новые современные предприятия в сферах сельского хозяйства, лесопереработки, обрабатывающей промышленности.

По итогам 2018 года, продолжал губернатор, особое внимание было уделено решению проблемы транспортной доступности - тогда возобновили авиасообщение, запустили первые «Ласточки»... Отчет за 2019 год во многом был посвящен новым точкам роста экономики в промышленности и туризме. И т. д., вплоть до пятого прошлогоднего отчета, который во многом был посвящен инфраструктурным изменениям.

«Ретроспектива хорошо показывает и наши планы, и сложности, с которыми мы столкнулись, и, конечно, наши результаты, - объяснял губернатор. - Каждый год был по-своему ярким, со своими победами и достижениями, которые мы можем вспомнить, и которые до сих пор играют важную роль в нашей работе». 

Чем запомнится 2022-й год - всем ясно и без слов; как 2020-й невозможно анализировать в отрыве от пандемийной повестки, так и сегодня работа властей серьезно корректируется в соответствии с новыми реалиями, но имеет место и другая параллель, сказал глава региона и несколько неожиданно вновь обратился к теме пандемии: 

«Три года назад мы не встретили ковид безоружными. К тому моменту уже началась проработка строительства новой инфекционной больницы, велась закупка карет скорой помощи, высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе, по решению президента. Да, пандемия максимально форсировала эту работу, но нам было, от чего оттолкнуться. Также и сейчас. В мире, который погряз в информационной и санкционной войнах, в условиях напряженных боевых действий в рамках СВО, мы продолжаем реализацию намеченных планов, используем все достигнутые результаты, чтобы уверенно ответить на все вызовы. В этом смысле очень характерной является та работа, которую мы развернули в рамках поддержки участников СВО и их семей». 

Впрочем, подробно пересказывать всё сказанное губернатором не буду - стенограмма опубликована, оперативно выходившие на ПЛН  новости и комментарии собраны в большой сюжет, и желающие без труда могут найти информацию по темам, которые их больше всего интересуют. 

Отмечу, что это был обстоятельный и подробный доклад, который изобиловал цифрами, фактами, указанием на конкретные объекты - построенные, отремонтированные, планируемые к созданию. Губернатор прошелся по всем основным направлениям и сферам - начиная финансовыми показателями и заканчивая вопросами повышения транспортной доступности и развития туризма. 

Образ будущего

Другая особенность сегодняшнего выступления заключалась в том, что оно прозвучало на старте губернаторской избирательной кампании. Собственно, на сессии депутаты и назначили главные региональные выборы на 10 сентября. Таким образом, оба главных события дня в общественно-политической жизни региона произошли сегодня в стенах областного Собрания.

 

Михаил Ведерников в этот раз предстал не только в статусе действующего главы региона, но и в качестве без пяти минут кандидата, уже получившего поддержку президента Владимира Путина и «Единой России». Теперь ему предстоит пройти на партийной конференции процедуру предварительного партийного голосования и затем по итогам выборов заручиться поддержкой населения.

Из всего этого вытекала третья особенность отчета - это было и своего рода послание «городу и миру» с обозначением тех целей и задач, которые будут стоять перед областью в следующий, второй по счету, губернаторский срок. 

По словам Михаила Ведерникова, «крайне важным блоком работы является формирование нового облика Псковской области». В области продолжится создание такой инфраструктуры образования, которая даст детям «и конкурентные навыки, и крепкий мировоззренческий фундамент». 

Регион станет местом реализации программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия». Важная роль отводится только что открытому Центру военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, который должен стать «сердцем большой культурно-патриотической повестки с насыщенным событийным календарем».

Вещи своими именами

В-четвертых, губернатор хоть «по законам жанра» и говорил, прежде всего, о достижениях, не обошел целый ряд нерешенных проблем и острых вопросов. 

«Небо в наших краях не бывает безоблачным круглый год. Проблемы всегда были, есть и будут. Это жизнь. Это нормально. Важно их не "замыливать", а прогнозировать, видеть и понимать, как их решать. И главное - честно об этом говорить людям», - сформулировал то, что можно считать кредо, губернатор.

И далее, говоря о вызовах последних лет, употребил выражение «называя вещи своими именами» (дескать, «мы прошли ковид, санкции, козни натовских соседей, и, называя вещи своими именами, первый год войны»).

Это определение вполне подходит и для других фрагментов.

«Говоря о проблемных вопросах, нельзя обойти вниманием и долгострои, которые нам предстоит закончить», - рассказал губернатор и подробно остановился на некоторых  таких проблемных объектах.

Один из самых сложных - Соцгородок, история строительства которого - это, по определению Михаила Ведерникова, «настоящая антология всех мыслимых и немыслимых проблем, которые могут возникнуть в процессе строительства». Как бы тяжело ни давалось это строительство, финиш близится. Финальный рывок делается за счет областного бюджета - работы ведутся, объект должен быть осенью. 

«Еще два объекта напрямую связаны друг с другом: это студенческий кампус ПсковГУ и музей "Россия - моя история". Оба проекта очень сложные, сроки по ним неоднократно переносились. Проблемы были связаны и с подрядчиками, и с удорожанием материалов, и со сменой собственников. Кампус - это тоже своего рода притча во языцех. Почти 45 лет строительства, и как минимум 4 концепции использования. Это казалось невозможным, но на нем даже подрядчик ФСИН обанкротился. И все же именно нам предстоит "дожать" этот объект уже в ближайшем будущем.  Мы с владыкой приняли решение, согласовали его с администрацией президента,  федеральным правительством - в кампус переедет музей "Россия - моя история", - рассказал глава области и продолжил. - Здание, которое раньше было определено под музей, как я уже говорил, станет Центром для одаренных детей. На данный момент продолжается его перепроектирование и корректировка сметы. В этом году рассчитываем закончить работы по внешнему контуру. Рассчитываю, что в сентябре 2024 года Центр примет детей». 

Отчет и уважение

Еще одной особенностью сегодняшнего отчета губернатора можно считать реакцию депутатского корпуса. За последние годы все мы привыкли к тому, что Собрание одобряет работу правительства и никаких каверзных вопросов народные избранники не задают. Как говорится, боже упаси критиковать ВДЛ (высшее должностное лицо) и пытаться поставить его в неудобное положение, о чем-то таком неприятном напомнить - с этим явлением в условиях новой политической реальности покончено. Всё это так уже давно, однако, кажется, никогда прежде это коллективное одобрение не было выражено столь ярко.

Члены фракции ЕР по очереди благодарили за работу в различных направлениях, системная оппозиция вторила, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак, который после недавней встречи с лидером партии Сергеем Мироновым говорил про некую установку не поддерживать кандидата от ЕР, во всеуслышание объявил: на выборы не пойду.

«Я не буду вашим соперником в этой губернаторской гонке, - обратился эсер к губернатору-единороссу. - Я не буду принимать участие в губернаторских выборах. Совесть мне не позволит бороться с вами. Поддерживать - да, бороться - нет». 

«Благодарю за работу и победы на выборах», - добавил Олег Брячак, не оставляя решительно никаких сомнений в том, что он, хоть и руководитель реготделения другой партии, но тоже в этой, по определению губернатора, «мощной команде», благодарностью в адрес которой глава области, кстати, и завершал свое выступление. Поблагодарил Михаил Ведерников многих - жителей региона, муниципальных глав и других, персонально - митрополита Псковского и Порховского Тихона, сенатора от Псковской области, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, спикера Собрания Александра Котова и в его лице депутатский корпус в целом.

Этим глава области завершал отчет - и концовка, надо сказать, была забойной, она вместила в себя историю, день сегодняшний и перспективы. «Мы духовные наследники княгини Ольги, Довмонта, Невского, Ордина-Нащокина, Кутузова, Пушкина, Мусоргского и великого поколения победителей. Всегда в трудные времена наш народ сплачивался и давал достойный отпор любому противнику, а после выходил на траекторию уверенного развития. Так было, так есть и так будет всегда», - привел строчку из государственного гимна губернатор в конце отчета-послания. 

И вот это последняя мысль, при совсем небольшом перепрочтении, вполне может служить характеристикой всего выступления: так было - так есть - и так будет. Ну, или выражаясь приличествующими случаю предвыборными конструкциями: «было-стало» и «многое сделано, но впереди новые цели». В общем, сделал дело - начинай новое. Первый тайм мы уже отыграли, но без перерыва надо отправляться на второй, где сразу за губернаторскими выборами - президентские, где СВО и масса других вызовов новой политической реальности. 

Александр Савенко 

Фото: пресс-службы правительства Псковской области и областного Собрания депутатов

Источник: Псковская Лента Новостей
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