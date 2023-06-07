Игорь Романов станет кандидатом на выборах губернатора Псковской области от «Партии роста»

Председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов станет кандидатом на выборах губернатора Псковской области. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Федеральный политсовет партии согласовал мою кандидатуру», – сказал Игорь Романов.
Напомним, ранее на пост губернатора Псковской области от «Партии роста» выдвигались две кандидатуры: рок-музыканта Сергея Шнурова и председателя регионального отделения партии Игоря Романова.