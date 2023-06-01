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Политика

Решение об участии Шнурова в выборах губернатора Псковской области озвучат 6 июня

02.06.2023 15:39|ПсковКомментариев: 0

Решение об участии рок-музыканта Сергея Шнурова в выборах губернатора Псковской области будет озвучено 6 июня. Об этом сообщил председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 июня.

«Кандидат на выборы губернатора в Псковской области определится во вторник, 6 июня, также определится, будет ли партия участвовать в принципе. Одного моего желания тут мало. Сергей Владимирович Шнуров не комментировал это заявление, не проявил интереса, это его личная позиция. Мы предложили его и мою кандидатуру федеральному политсовету. Внутри партии этот вопрос обсуждается, результат будет на следующей неделе», – сказал председатель реготделения «Партии роста».

Он также согласился с тем, что озвученное им предложение всколыхнуло общественность. «Вы видели, какая шумиха поднялась только от одного упоминания, что Шнуров может стать кандидатом на пост губернатора Псковской области, федеральное руководство ещё от неё не отошло», – добавил Игорь Романов.

Сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте». Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.

Теги: #партия роста
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Губернаторские выборы - 2023 Желание «малых» партий участвовать в выборах губернатора даже не вторично, а троично –  Павел Бикташев Решение об участии Шнурова в выборах губернатора Псковской области озвучат 6 июня Михаил Иванов: Партия пенсионеров не будет принимать участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году Андрей Маковский: Если кандидат на выборы от «Новых людей» не пройдёт муниципальный фильтр, то «выдвинется заочно» Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора Псковской области начнется 5 июня Выборы губернатора Псковской области назначили на 10 сентября Олег Брячак: Я не буду принимать участие в губернаторских выборах Дату выборов губернатора Псковской области согласовал законодательный комитет Собрания Пока реальных соперников у псковского губернатора на выборах нет — Александр Серавин Коммунисты определились с кандидатом на выборы губернатора Псковской области Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора Губернаторские выборы - 2023. Почему Ведерников? Угрозы и вызовы губернаторских выборов-2023 назвали партийцы в прямом эфире «ПЛН FM» Круглый стол «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?» на «ПЛН FM». ВИДЕО Перспективы конкурентной борьбы на выборах губернатора обсудили в прямом эфире «ПЛН FM» Олег Брячак предложил оппозиции объединиться на выборах губернатора Псковской области Александр Гончаренко о выдвижении на праймериз «Единой России»: Я партийный человек Конкурентность выборов губернатора не зависит от «Единой России» – Александр Котов Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области Выборы губернатора - 2023. Референдум. Репетиция. Ребус Когда ЛДПР официально определится с кандидатом на пост губернатора, сообщил Антон Минаков Дмитрий Михайлов: КПРФ не станет создавать коалиции для участия в выборах губернатора В псковском обкоме КПРФ рассказали, как рассчитывают пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора Федеральные игроки смогут составить конкуренцию Михаилу Ведерникову на выборах-2023 – Андрей Маковский Игорь Сопов: Выборы губернатора должны проходить в течение трех дней Псковские эсеры не приняли окончательного решения о выдвижении кандидатуры Олега Брячака на губернаторские выборы Игорь Романов планирует участвовать в выборах губернатора Псковской области «Сообразим на троих»: Губернаторские выборы. Власть и оппозиция, вызовы и угрозы. ВИДЕО Выборы губернатора - 2023: власть, оппозиция, вызовы и угрозы Преимущества КПРФ в борьбе с ЛДПР за второе место назвал Петр Алексеенко Петр Алексеенко ответил на вопрос о своём участии в выборах губернатора Реформа в районах может снизить муниципальный фильтр — Петр Алексеенко Лидер псковских коммунистов перечислил кандидатуры для участия в выборах губернатора-2023 Борис Елкин заявил о готовности поддержать Михаила Ведерникова на выборах губернатора-2023 Выборы губернатора Псковской области в 2023 году будут многодневными Александр Котов заявил о намерении поддержать Михаила Ведерникова на губернаторских выборах-2023 Выборы губернатора Псковской области-2023: кто идёт? Антон Минаков внёс ясность в вопрос участия кандидата от либерал-демократов в губернаторских выборах 2023 года Лев Шлосберг объяснил отсутствие у «Яблока» планов принять участие в выборах губернатора «Новые люди» планируют участвовать в губернаторской гонке - 2023 в Псковской области «Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды. ВИДЕО «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам. ВИДЕО Михаил Ведерников планирует пойти на второй губернаторский срок «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области Пётр Алексеенко объяснил решение коммунистов принять участие в выборах-2023 ЛДПР ставит задачу быть вторыми на губернаторских выборах в Псковской области «Сообразим на троих»: О старте кампании по выборам губернатора Псковской области. ВИДЕО Круглый стол «ЕДГ – 2023: предыдущий опыт и тенденции». ФОТОРЕПОРТАЖ Петр Алексенко: КПРФ все-таки будет участвовать в выборах-2023 в Псковской области Выборы губернатора-2023: стартовые условия, правила игры и потенциальные участники
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