Политика

Решение об участии Шнурова в выборах губернатора Псковской области озвучат 6 июня

Решение об участии рок-музыканта Сергея Шнурова в выборах губернатора Псковской области будет озвучено 6 июня. Об этом сообщил председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 июня.

«Кандидат на выборы губернатора в Псковской области определится во вторник, 6 июня, также определится, будет ли партия участвовать в принципе. Одного моего желания тут мало. Сергей Владимирович Шнуров не комментировал это заявление, не проявил интереса, это его личная позиция. Мы предложили его и мою кандидатуру федеральному политсовету. Внутри партии этот вопрос обсуждается, результат будет на следующей неделе», – сказал председатель реготделения «Партии роста».

Он также согласился с тем, что озвученное им предложение всколыхнуло общественность. «Вы видели, какая шумиха поднялась только от одного упоминания, что Шнуров может стать кандидатом на пост губернатора Псковской области, федеральное руководство ещё от неё не отошло», – добавил Игорь Романов.

Сегодня в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прошел круглый стол на тему «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте». Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.