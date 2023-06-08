Политика

Михаил Ведерников: Для меня честь представлять свою команду на выборах губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил однопартийцев за поддержку, комментируя итоги праймериз по определению кандидата от «Единой России» для участия в выборах главы региона. Об этом с XXVIII конференции регионального отделения партии передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В первую очередь хочется выразить искренние слова благодарности однопартийцам. Для меня честь представлять нашу сплоченную команду на выборах губернатора», - сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что результатов работы за последние 5 лет удалось добиться благодаря работе всей команды действующего губернатора.

«За 5 с лишним лет мы прошли большой путь, вывели область в пятерку субъектов с динамично растущими доходами, - обратил внимание Михаил Ведерников. - Будем стараться темп сохранять и делать все, чтобы региону и муниципалитетам на все хватало средств».