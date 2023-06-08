Политика

Михаил Ведерников выдвинут кандидатом от «Единой России» на губернаторские выборы в Псковской области

Победителем праймериз «Единой России», которому теперь предстоит принять участие в выборах губернатора Псковской области, стал действующий глава региона Михаил Ведерников. Результаты были озвучены сегодня, 13 июня, на XXVIII конференции

псковского регионального отделения партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в праймериз участвовали два кандидата — действующий губернатор Михаил Ведерников и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Голосование организовали в ходе XXVIII конференции псковского регионального отделения партии, количество делегатов — 85 человек.

Михаил Ведерников набрал 82 голоса, Александр Гончаренко — 2 голоса. Один бюллетень признан недействительным.