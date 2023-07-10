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Политика

Александр Козловский: Выборы губернатора будут конкурентными

11.07.2023 12:52|ПсковКомментариев: 2

Выборы губернатора Псковской области будут конкурентными, заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM). 

«Для меня ситуация ясна. Не хочу заниматься шапкозакидательством, но явных оппонентов кандидатам от "Единой России" я не наблюдаю. Не потому, что я возглавляю региональное отделение партии, а поскольку есть реальная поддержка граждан, и этим все сказано. Выборы будут конкурентными. Другое дело, какова сила этих оппонентов. Партия сделает все, чтобы предвыборная кампания прошла как положено: встретиться с гражданами, собрать пожелания, добавить их в программу, а затем выполнять», – отметил гость студии.

Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября. Своих кандидатов выдвинули 5 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия Роста» и партия «Родина». Кроме того, муниципальные выборы состоятся в 9 районах Псковской области.

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках. 

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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