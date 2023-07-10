Александр Козловский: Выборы губернатора будут конкурентными

Выборы губернатора Псковской области будут конкурентными, заявил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября. Своих кандидатов выдвинули 5 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия Роста» и партия «Родина». Кроме того, муниципальные выборы состоятся в 9 районах Псковской области.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.