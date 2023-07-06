Политика

Губернаторские выборы-2023. На первый-пятый рассчитайсь!

Есть ли интрига на выборах губернатора Псковской области, и насколько они соответствуют определению «конкурентные»? Все ли партийные выдвиженцы сумеют преодолеть муниципальный фильтр? Почему уже после старта избирательной кампании произошла смена кандидата от оппозиции, и стоит ли ждать других неожиданностей?

Чем ближе к голосованию в сентябре - внимания к главному событию региональной политики-2023 становится всё больше, ответы на обозначенные вопросы волнуют уже не только заинтересованных участников процесса, но всё более широкий круг избирателей. Многие месяцы лучше понимать суть предвыборных процессов читателям помогает Псковская Лента Новостей. В рамках начатого еще в прошлом году спецпроекта мы подробно сформулировали «правила игры» в условиях новой политической реальности, проанализировали потенциал партии власти и оппозиции, рассмотрели вызовы и угрозы, оценили общественно-политическую ситуацию перед началом кампании, дали ответ на вопрос, почему действующий губернатор получил поддержку Кремля, и зафиксировали расклад сил на старте выборов.

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Продолжая проект, сегодня подведем итоги этапа выдвижения кандидатов и попытаемся ответить на основные вопросы о губернаторской кампании.

Кандидаты и уклонисты

Как сообщили 4 июля в Избирательной комиссии Псковской области, всего на выборы губернатора выдвинуты пять кандидатов. Кстати, именно таким было количество участников предыдущих выборов главы Псковской области - в 2014 и 2018 годах. Неизменно в этом списке присутствуют представители трех ведущих парламентских партий - «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Выборы-2023 не стали исключением: большая тройка вновь на дистанции. «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Михаила Ведерникова. КПРФ представляет первый секретарь обкома Петр Алексеенко. ЛДПР сделала ставку на регионального координатора Антона Минакова. Вполне ожидаемо было выдвижение и представителя «Партии роста» - руководителя ее областного отделения Игоря Романова, пять лет назад уже участвовавшего в губернаторских выборах. Если выход на старт претендентов от этих политических объединений был давно ожидаем и прогнозируем, то вот пассажир из партии «Родина», образно говоря, впрыгнул в последний вагон уходящего предвыборного поезда. Впрочем, выдвижение домохозяина Юрия Шокурова еще не означает, что его имя обязательно будет присутствовать в бюллетене для голосования: для того, чтобы стать зарегистрированным кандидатом, ему, как и другим, необходимо пройти муниципальный фильтр (получить подписи 110 городских и районных депутатов и глав), а с этим могут возникнуть проблемы. В самой «Родине» не скрывают, что преодолеть этот барьер могут только благодаря помощи партии власти, а надо ли ей это - большой вопрос.

По прогнозу ПЛН, пройдут муниципальный фильтр и будут зарегистрированы четыре кандидата.

Ничего неожиданного в таком составе нет - ведь это ведущие, представленные в Государственной Думе и областном Собрании депутатов политические объединения (ЕР, КПРФ, ЛДПР), а также вписанная в сценарии от демиургов политпроцесса «Партия роста». Следует напомнить, что еще два объединения, представленные в федеральном и региональном парламентах, - «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди», отказались от выдвижения своих кандидатов. Лидер псковских эсеров Олег Брячак публично поддержал Михаила Ведерникова, а председатель регионального отделения «Новых людей» Андрей Маковский, возможно, тоже хотел бы высказаться «за» действующего губернатора, однако в силу принятого в Москве решения о создании политического союза с участием «Партии роста» и «Новых людей» он должен поддержать кандидата от ПР. Здесь мы наблюдаем несколько комичную ситуацию, которая сложилась, по сути, без участия самих региональных партийцев. Еще одна партия, представленная в областном Собрании депутатов, - «Яблоко» долго не объявляла решения по вопросу участия-неучастия в выборах. В итоге псковские яблочники заявили, что не видят смысла участвовать в выборах губернатора в 2023 году, не станут выдвигать кандидата и никого не будут поддерживать. Такое решение регионального совета партии было ожидаемо - причем, еще до того, как Минюст внес экс-председателя псковского «Яблока» Льва Шлосберга в реестр иностранных агентов.

Что бы там кто ни говорил, само появление кандидата-яблочника в условиях новой политической реальности представлялось практически невозможным - тем более после того, как федеральное руководство партии обязало своих потенциальных кандидатов публично требовать соглашения с Украиной о прекращении огня и изменения внешней политики Кремля.

Конкурентное преимущество

Что же происходит в рамках стартовавшего предвыборного забега? В этом обзоре не буду подробно останавливаться на действиях губернатора Михаила Ведерникова - по той причине, что с форматом его участия в кампании всё давно понятно, и никаких неожиданностей здесь не предвидится. Как и большинство его коллег - руководителей субъектов РФ, идущих на новый срок, Михаил Ведерников будет работать в амплуа действующего губернатора. Такая модель проведения кампании давно отлажена и не подразумевает каких-то новшеств.

Глава области будет работать в привычном графике - поездки, встречи, совещания. Никакого особого предвыборного экшна не ожидается, разве что - форум кандидатов и традиционные мероприятия по линии «Единой России». Так происходит всегда, всё тут предсказуемо, главное - не допустить каких-то грубых просчетов и косяков. С учетом того, что избирательной кампанией в статусе вице-губернатора руководит многоопытный политический консультант и технолог Александр Серавин, вероятность допуска каких-то значительных ошибок представляется крайне незначительной.

В этой ситуации обратим внимание на оппонентов губернатора. Напомню, что продолжительный период времени существовала интрига относительно того, кто станет кандидатом от «партии №2» - КПРФ. Псковские коммунисты мучительно определялись с кандидатурой - притом, что кадровая скамейка не такая уж длинная. В итоге остановили выбор на первом секретаре Псковского горкома партии, депутате городской Думы Александре Баеве, считающемся протеже секретаря областного отделения партии, руководителя неформальной «радикальной» группы внутри парторганизации Дмитрия Михайлова. Кадровая комиссия при Центральном комитете КПРФ эту кандидатуру не согласовала, против нее изначально выступал ряд известных коммунистов, в том числе член ЦК партии, бывший первый секретарь Псковского обкома Владимир Никитин, но, несмотря на это, обком КПРФ выдвинул Баева на выборы. Он начал сбор подписей для прохождения муниципального фильтра и успел поучаствовать в статусе кандидата в предвыборных программах в псковских СМИ. Однако затем неожиданно, без объяснения причин, снял свою кандидатуру, якобы "по состоянию здоровья". С тех пор товарищ Баев на публике не появляется, по крайней мере, проигнорировал сессию гордумы и партийную конференцию. Многим озвученная коммунистами версия показалась сомнительной. Неудивительно, что в СМИ и Telegram-каналах прозвучало немало комментариев и были выдвинуты другие версии по поводу мотивов принятого решения. Очевидно, что этот предвыборный трагифарс бьет по позициям коммунистов; по мнению руководителя Экспертного клуба Псковской области Ильи Стрелкова, «псковский обком КПРФ понесет имиджевые потери». Но, как говорится, нет худа без добра - после вынужденной замены кандидата компартию представляет на выборах руководитель областного отделения, депутат регионального парламента Петр Алексеенко - политик более статусный, опытный и известный в масштабах всей области. Отмечу, что персек не в первый раз выступающий в качестве компромиссной фигуры, устраивающей представителей различных групп внутри партии. Его кандидатуру согласовала кадровая комиссия при ЦК - и в целом вероятность того, что федеральное партийное руководство поможет с ресурсами, в том числе с финансовыми, более высока, чем было в случае с выдвижением Баева. Не будем забывать, что финансовое обеспечение избирательных кампаний - это традиционно ахиллесова пята псковских коммунистов. Мы много раз наблюдали парадоксальную ситуацию, когда на выборах больше тратятся и заметнее коммунистов в плане выпуска АПМ партии, которые не имеют такого финансирования из бюджета. И вопросы, где деньги и куда они уходят, остаются без внятного ответа.

Основным оппонентом кандидата от КПРФ является выдвиженец ЛДПР Антон Минаков. Одна из наиболее обсуждаемых интриг - сумеет ли либерал-демократ обойти коммуниста, благо социологи на федеральном уровне заявляют о как минимум сравнявшихся рейтингах партий. Многое в исходе этого соперничества зависит от конкретных персон. По мнению экспертов, в комбинации Минаков - Баев шансы на второе место у кандидата от ЛДПР росли. Что касается пары Минаков - Алексеенко, то, несмотря на понесенные коммунистами репутационные потери, позиции представителя КПРФ представляются более крепкими. Необходимо отметить, что и Петр Алексеенко, и Антон Минаков являются депутатами областного Собрания и руководителями региональных отделений парламентских партий, имеют опыт участия в крупных кампаниях, обладают определенной известностью в масштабе всей области.

Соперничество региональных лидеров КПРФ и ЛДПР делает губернаторские выборы более конкурентными.

При этом на стороне Минакова как минимум четыре важных фактора. Во-первых, всем хочется интриги и драйва на выборах, всем интересно, сумеет ли «либерал-демократ» обойти коммуниста - и вот это ожидание публики работает на кандидата от ЛДПР, подхлестывает его.

Во-вторых, Антон Минаков, в отличие от Петра Алексеенко, который не горел желанием участвовать в выборах, мотивирован на результат. Полагаю, что от этого во-многом зависит дальнейшая партийная карьера регионального координатора ЛДПР, войдет ли он в условный «кадровый резерв» председателя партии Леонида Слуцкого, поставят ли его на потенциально проходное место в списке на следующих парламентских выборах и т.д.

В-третьих, за последние годы Антон Минаков заметно вырос как публичный полемист.

Если прежде мы фиксировали очевидный прогресс в этом отношении эсера Олега Брячака, то сейчас отмечаем Антона Минакова, всё более уверенно чувствующего себя в словесных поединках с оппонентами.

Наконец, в четвертых, псковские «либерал-демократы» значительно лучше подготовились к этой кампании, у них нет организационного раскола и есть финансовые ресурсы.

Шоу маст гоу он

Ярких красок и даже карнавальности в кампанию традиционно добавляет присутствие представителя «Партии роста» Игоря Романова. На предыдущих выборах пятилетней давности он, напомню, то скакал на лошади в образе ганзейского купца, то позировал рядом со своей ростовой фигурой, то выдвигал какие-то совершенно невероятные способы борьбы с борщевиком. Поход на выборы-2023 Романов начал с вброса информации о возможном выдвижении на губернаторскую гонку в Пскове лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Скандально известный музыкант ожидаемо не приехал - выдвигаться в избирком пошел сам Романов, при этом решил покрасоваться в красно-синей маске с партийной символикой и черных перчатках.

С лиц наблюдателей не успела сползти улыбка, как Романов дал новый повод для шуток и обсуждений - в сети появилось фото кандидата с сидящей у него на коленях эффектной блондинкой. Впрочем, природа появления этого фотоснимка туманна, а сам «компромат» весьма сомнителен - во-первых, как выяснилось, блондинка - это жена кандидата, во-вторых, активнее других факт публикации комментирует... сам Романов, наигранно возмущающийся: мол, лезут в личную жизнь, достали - говорит, «представляю, какой был бы хайп, если б там не жена сидела, а то и не женщина вообще». Если серьезно, то факт очередного похода на выборы «вечного кандидата» никого не удивляет - правда, относительно стоящих перед ним задач пока неопределенность. Выполнять функции "электорального киллера" и торпедировать кого-то из соперников кандидата от партии власти в этот раз вроде бы не надо. А что требуется - пока неясно. Посмотрим, что будет делать господин Романов дальше, но в любом случае отмечаем напористость и целеустремленность руководителя реготделения «Партии роста». Эти качества уже принесли ему корочки депутата Плюсского районного собрания - если дело так и дальше пойдет, не исключено, со временем господин Романов получит и мандат регионального парламентария.

Что касается кандидата от партии «Родина» Игоря Шокурова, то обсуждать перспективы его участия в кампании в настоящее время преждевременно. Во-первых, потому, что шансы на преодолении муниципального фильтра призрачны. Во-вторых, в силу того, что господин Шокуров - стопроцентный ноунейм и никаких оснований всерьез рассматривать свою персону ранее не давал. В поле зрения СМИ он практически не попадал, разве что в 2017-м подавал судебный иск «по факту государственного переворота в России, совершенного командой первого президента РФ Бориса Ельцина в октябре 1993 года". Однако, как говорится, попытка - не пытка, и если господина Шокурова выдвигают на выборы - значит, кому-то это нужно. Как выразился на недавнем круглом столе на ПЛН FM представлявший этого кандидата руководитель реготделения «Родины» Павел Бикташев, «наша задача сегодня – воспользоваться трибуной, выдвинуть кандидата и сделать все, что в наших силах».

Так в настоящее время выглядит галерея потенциальных кандидатов на региональный пост №1. Кто из партийных выдвиженцев будет зарегистрирован и продолжит участие в кампании, станет известно в ближайшие дни. К сказанному остается добавить, что до настоящего времени мы не наблюдаем примеров явного противодействия кому-либо с использованием административного ресурса. Более того, на старте кампании видим, что представители различных партий - даже тех, которые не заявились на главные региональные выборы, - имеют доступ к СМИ и возможность донести до жителей области свою позицию. Достаточно долго ПЛН оставалась единственным региональным СМИ, которое на своих площадках дает возможность высказываться всем. Сейчас с удовлетворением отмечаем, что нашему примеру последовали и в некоторых государственных СМИ - так, в эфире областного радиол начали цикл собственных программ с участием кандидатов и представителей партий. Надо ли говорить, что по степени доступности масс-медиа для кандидатов и представителей различных политических сил можно делать вывод об уровне легитимности избирательной кампании. Как и прежде, Псковская Лента Новостей дает возможность высказать свое мнение всем. По существу обозначенных тем наши читатели могут высказаться в форуме под этой статьей, в группах Псковской Ленты Новостей в соцсетях и в ходе эфиров на радио ПЛН FM. Мы продолжим свободно общаться с вами и по-прежнему будем внимательно следить за ходом предвыборной кампании.

Александр Савенко