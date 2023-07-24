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Политика

Псковвыборнадзор

28.07.2023 16:46|ПсковКомментариев: 0

Нет, речь пойдёт не о новой госструктуре, как вы могли подумать. А об организации, состоящей из неравнодушных людей, которые готовы вести наблюдение за выборным процессом на общественных началах.

28 июля на площадке Общественной палаты Псковской области состоялось открытое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования-2023 с участием представителей Избирательной комиссии региона. На дискуссионной площадке поговорили о выдвижении и регистрации кандидатов, подготовке к дистанционному электронному голосованию и организации видеонаблюдения на избирательных участках, а также обеспечении населения интернетом. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Независимое наблюдение

Собравшихся поприветствовала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Начала она с приятной процедуры: награждения участников штаба, которые работали на прошлых выборах. Благодарность за активную работу в прошлую избирательную кампанию получил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Затем Наталья Горбачева представила присутствующих на заседании, среди которых были заместитель председателя Избирательной комиссии региона Сергей Кулаков, член облизбиркома с правом решающего голоса Борис Соколов, руководитель аппарата Общественной палаты региона Наталья Николаева, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области при Общественной палате региона Илья Стрелков, его заместитель, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Илья Никитин и другие члены штаба.

Председатель Общественной палаты региона напомнила, что сейчас в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний. «Конечно, на первом месте выборы губернатора, также пройдут выборы в органы местного самоуправления», - перечислила она.

Голосование в регионе будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Выборы будут проходить как в традиционной форме на избирательных участках, так и онлайн (дистанционное электронное голосование).

«На Общественной палате лежит очень большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов и доверия к их результатам. Сегодня проходило очень важное совещание в Общественной палате РФ, где как раз говорилось о контроле, участии региональных штабов именно в проведении ДЭГ», - подчеркнула Наталья Горбачева.

Она заметила, что для Псковской области это не совсем новая форма - в прошлом году в электронном дистанционном голосовании принимали участие избиратели города Пскова. В этом году это право распространится на всю область.

«Наша основная задача - сделать так, чтобы на каждом избирательном участке нашей области был представитель независимого наблюдения. Поэтому штаб наблюдения за выборами не прекращал свою работу с прошлого года. Состав претерпел определенные изменения, но структура осталась прежней», - рассказала Наталья Горбачева и уточнила, что вся работа штаба носит общественный характер.

Во время голосования в штабе будет организована горячая линия для наблюдателей, будет проводиться мониторинг и разбор выявленных нарушений. Для освещения деятельности штаба создан пресс-центр. Работа с наблюдателями, их консультирование и обучение уже начались. Кроме того, на период проведения выборов Общественная палата Псковской области заключает соглашение со всеми политическими партиями. «Двери штаба общественного наблюдения отрыты для всех и каждого», - заверила Наталья Горбачева. Штаб расположится на Некрасова, 17 и будет работать 8, 9 и 10 сентября.

Подробнее о плане предстоящих мероприятий проинформировал Илья Стрелков. Он рассказал о том, что уже проработана система обучения общественных наблюдателей. Запланированы выездные семинары во всех 26 муниципальных образованиях. Готовится пул общественных наблюдателей, которые будут закреплены за каждым УИКом. Это нужно для того, чтобы оперативно получать информацию с каждого участка. Также Общественная палата РФ разрабатывает единый стандарт для общественных наблюдателей. К его реализации планируется приступить уже в середине августа.

Илья Стрелков уточнил, что в дни голосования в штабе на Некрасова, 17 расположится большой информационный центр, куда будет стекаться вся информация, там же расположатся мобильные выездные бригады, задача которых - следить за возможными нарушениями и оперативно выезжать к членам УИКов для решения возникающих проблем. «Мы готовимся к различным фейковым вбросам, будем работать для соблюдения законности на голосовании», - заявил Илья Стрелков.

В рамках правового поля

Затем участникам заседания рассказали об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных и региональных выборах Псковской области в 2023 году. Сергей Кулаков уточнил, что помимо основной региональной кампании также состоятся выборы главы Псковского района, восемь муниципальных кампаний по выборам собраний депутатов муниципальных округов и две муниципальные кампании по дополнительным выборам в собрания. Всего будет замещено 125 мандатов. «Численность избирателей на 1 июля 2023 года составила 506 042. Подготовку к кампаниям ведут все избирательные комиссии Псковской области», - доложил спикер.

4 июля завершилось выдвижение на выборы губернатора Псковской области, на сегодняшний день зарегистрировано 4 кандидата - действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), Пётр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста»). Еще один кандидат, ранее заявивший о своём намерении участвовать в выборах, в настоящее время документы для регистрации не предоставил. Он может сделать это до 31 июля включительно.

На выборы главы Псковского района на данный момент выдвинулись 8 кандидатов, зарегистрирован пока только один из них - Николай Тарасов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). «Все идет в рамках правового поля, документы проверяются, решения комиссиями принимаются», - подчеркнул Сергей Кулаков.

По выборам депутатов собраний муниципальных округов выдвинулись 299 кандидатов: от «Единой России» - 115, от «Справедливой России - Патриоты - За правду» - 36, от ЛДПР - 34, КПРФ - 36, от «Партии роста» - 20, от «Яблока» - 35, от партии «Новые люди» - 15, от «Родины» - 6, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - 2. По одномандатным округам выдвинуты 123 кандидата. На довыборы в собрания Куньинского и Пушкиногорского районов заявились по 4 кандидата.

Также Сергей Кулаков отчитался о подготовке к дистанционному электронному голосованию и организации видеонаблюдения на избирательных участках. Он заметил, что основные функции последнего - это, прежде всего, сохранность избирательных бюллетеней, которые в течение трех дней будут находиться на участках.

В этом году трансляцию обеспечат все 26 территориальных избирательных комиссий, выводить изображение они будут как на служебный портал правительства Псковской области, так и в центр общественного наблюдения. Трансляцию также обеспечат 120 участковых избирательных комиссий. 441 избирательная комиссия будет обеспечена средствами видеорегистрации, которые будут записывать в течение всех дней голосования.

Доступ к видеотрансляции будет выдан зарегистрированным кандидатам на пост губернатора Псковской области, избирательным объединениям, которые выдвинули кандидатов, центру общественного наблюдения, уполномоченному по правам человека в Псковской области, избирательной комиссии региона, общественному штабу по наблюдению за выборами, ТИКам, УИКам.

В центре общественного наблюдения снова будет видеостена, за которой смогут наблюдать все желающие. Там будет организовано 4 рабочих места, где люди смогут следить за любым избирательным участком. На месте будут находиться волонтёры, которые при необходимости помогут зарегистрироваться.

Также Сергей Кулаков напомнил, что на портале госуслуг уже открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании, в рамках которого можно будет отдать свой голос даже ночью. Вся информация по ДЭГ размещена на портале Vybory.gov.ru, который стал доступен с 24 июля.

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева констатировала, что ДЭГ - это нестрашно для людей разных возрастов, и его удобство для избирателей налицо. При этом она заметила, что на наблюдателей за таким способом голосования возложена большая ответственность, не зря сейчас разрабатывается новый стандарт. «Нам предстоит большая работа по организации, как только стандарт будет получен, будет конкретный разговор», - уточнила она.

ДЭГ в массы

Завершающим вопросом повестки стало взаимодействие общественного штаба с экспертным клубом «Псковский регион». Его руководитель Илья Стрелков напомнил, что клуб активно заявил о себе в 2022 году. «Мы начали активно сотрудничать с экспертным сообществом, развивали это направление. На данный момент уже сформирован пул экспертов, который состоит примерно из 30-40 человек, готовых комментировать общественно-политическую повестку», - подчеркнул спикер.

Клуб помогает Общественной палате региона, областной избирательной комиссии. Его самая главная миссия - борьба с фейками и недоброкачественной информацией. «В наше время очень важна экспертная оценка. Мы верим нашим экспертам», - заявил Илья Стрелков и также поблагодарил региональные СМИ за то, что помогают доводить верную информацию, экспертную оценку до избирателей.

Он напомнил, что год назад шла речь о том, что для лучшей работы системы ДЭГ нужно увеличить покрытие сотовых вышек. С того момента были установлены 17 базовых станций с широкополосным интернетом. До начала голосования появятся еще 9. Такое же количество планируется построить до 1 января 2024 года. Всё это даёт населению возможность проголосовать не только в классическом формате, но и дистанционно, и в целом получить доступ к хорошему интернету. «Это прямой пример того, как работает экспертное сообщество», - заметил руководитель клуба и поблагодарил за реализацию инициативы управление цифрового развития и связи правительства Псковской области.

Он добавил, что, судя по информации облизбиркома, эта избирательная кампания будет насыщенной.

«Помимо большой губернаторской кампании будут еще и муниципальные выборы. И вот вы посмотрите, у нас уже точно четыре кандидата на выборы губернатора. Кроме того, восемь человек подали документы на регистрацию на выборы главы Псковского района. Всего на муниципальные кампании выдвинулись 299 кандидатов по партийным спискам и по одномандатным округам 123 человека. Это говорит о том, что выборы будут конкурентные, и нам предстоит очень большая и тяжёлая работа, но я думаю, что мы справимся», - подвёл итог заседанию общественного штаба Илья Стрелков.

Избирательный процесс 2023 года в Псковской области в самом разгаре. В единый день голосования, 10 сентября, в регионе финишируют сразу 12 кампаний, включая ключевую для всей области - выборы губернатора. За соблюдением закона во время выборов будут пристально следить наблюдатели, которые играют очень важную роль как при офлайн-, так и при онлайн-голосовании.

Мира Уварова

Теги: #Общественная палата Псковской области #наблюдатель #общественники #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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