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Политика

Владимир Воробьев: Дистанционное электронное голосование подходит для молодого поколения

22.08.2023 12:30|ПсковКомментариев: 1

Дистанционное электронное голосования подходит для привлечения к избирательному процессу молодых людей. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев в беседе с корреспондентом «ПЛН FM».

«Конечно, технологии сейчас развиваются, с каждым годом они становятся все более доступными. Дистанционное электронное голосование подходит для студентов и тех, кто закончил учебные заведения», – отметил Владимир Воробьев.

По его словам, пожилые люди, которые пока не освоили информационные технологии, могут воспользоваться традиционным способом – прийти на избирательный участок и отдать свой голос.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.

По состоянию на 22 августа, в Псковской области подали 36 147 заявлений на участие в ДЭГ.

Пресс-портрет
Воробьев Владимир Николаевич Заместитель председателя Псковской городской Думы
Теги: #выборы #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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