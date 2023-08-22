Политика

Более 35 тысяч заявлений подали жители Псковской области на участие в ДЭГ

Более 35 тысяч заявлений подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

«36 147 заявлений подано жителями Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании по состоянию на 22 августа», – рассказали в избирательной комиссии.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.