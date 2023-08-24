Политика

Сейф в пакете

На модельном избирательном участке псковичам показали, как будут проходить губернаторские выборы. Наблюдателей усадят, проголосовать через ДЭГ можно будет прямо на участке, избирателей будут ждать плюшки, а их детей - раскраски и наклейки. За две недели до начала голосования председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов посвятил общественность в тонкости предстоящего процесса.

Маркеры сентября

«Какие новинки нас ждут? Чего не будет? Что будет?» - такими вопросами задался председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 23 августа, показывая модельный избирательный участок. И сам же на них ответил, для чего сорок минут водил журналистов и кандидатов по фойе инженерно-лингвистической гимназии. Несмотря на каникулы, оно вовсе не было пустынным. Холл оборудовали так, будто выборы здесь проходят прямо сейчас. В этом и была цель встречи — показать, что будет ждать всех участников избирательного процесса 8, 9 и 10 сентября, когда в регионе состоится трехдневное голосование.

Чего не будет, так это, во-первых, масок, потому что еще в мае ВОЗ объявила о завершении пандемии ковида. Организаторы выборов сосредоточатся на обеспечении безопасности другого порядка. Каждый участок будет оборудован или рамкой металлоискателя, или металлодетектором в руках сотрудника полиции. Нести круглосуточное дежурство на участках правоохранители начнут примерно за 24 часа до их открытия — как только привезут бюллетени.

Во-вторых, в прошлом году на подобной презентации Игорь Сопов показывал комплекс для обработки избирательных бюллетеней.

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На участке в ПИЛГе в этом году КОИБа не будет. Объясняется это географией. Школа городская, но стоит в районе, голосовать сюда приходят жители районных улиц дальнего Завеличья. КОИБы поставят на всех городских участках, а так как их число с прошлого года сократилось (участков, а не КОИБов), то свободные комплексы в количестве девяти штук поедут в Остров.

В триединый день голосования в Псковской области завершатся 12 избирательных кампаний. Только одна из них проходит в масштабе всей области. Это выборы губернатора. Среди пришедших на модельный участок кандидатов оказалась половина из тех, кто претендует на этот пост. «Профессиональный кандидат» Игорь Романов, представляющий «Партию роста», был един в трех лицах: собственной персоной, на плакате с кандидатами губернаторской кампании и на таком же листе с претендентами на пост главы Псковского района.

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Антон Минаков из ЛДПР, еще один участник губернаторской гонки, заметно оживился, когда Игорь Сопов показывал, как работает тифломаркер. Такое оборудование будет на участках в Пскове, Псковском районе и Великих Луках, где живет больше всего инвалидов по зрению. Подносишь маркер к меткам, он озвучивает, что за бюллетень в руках, называет имена кандидатов. Они в алфавитном порядке, так что под номер один маркер зачитал данные на Петра Алексеенко из КПРФ.

«Можно третий номер попробовать?» - сделал кандидатский запрос Антон Минаков.

«Сейчас-сейчас, - пообещал Игорь Сопов. - Давайте сначала на второй».

«Ведерников Михаил Юрьевич, 1975-го года рождения», - огласил маркер.

Потом дошла очередь и до Антона Минакова с Игорем Романовым.

Для тех, у кого со зрением просто не очень, на участках будут лупы формата А4. Удобством инвалидов-колясочников Игорь Сопов объяснил замену закрытых кабинок для голосования на столы со складными ширмами. Эти же ширмы члены комиссий берут с собой для голосования на дому.

ДЭГ на участке

Разнообразной техникой избирательные участки будут буквально напичканы. Можно загибать пальцы. Камеры, специальные избиркомовские. Школьные, как в ПИЛГ, на время выборов отключат, чтобы не подглядывали в паспорта голосующих. Работу Информационного центра по наблюдению обеспечит региональная Общественная палата, картинка с камер пойдет на экраны, установленные в офисе «Команды 2018» на Октябрьском проспекте в Пскове.

На каждом участке будет два ноутбука. Один для дистанционного электронного голосования. Как раз в день презентации Центризбирком обновил данные по числу подавших заявление на участие в ДЭГ. В Псковской области таких набралось уже 37 227 человек. Это пятое место по стране, впереди только в регионы с несравнимо большим населением (в порядке убывания — Московская область, Алтайский край, Свердловская и Нижегородская области).

«Казалось бы, дистанционное электронное голосование — это когда я голосую на диване, но мы обеспечиваем всех наших избирателей еще одним местом для ДЭГ. Если у них сломался телефон, компьютер, отключили интернет или какие-то есть сбои, и они не знают, как это сделать, они приходят непосредственно на избирательный участок», - объяснил Игорь Сопов противоречие. Говорил он в настоящем времени, будто выборы и в самом деле уже идут.

На тех участках, где нет стационарного выхода в интернет, ноутбуки подключит через мобильную сеть управление цифрового развития, «большое ему спасибо».

Еще один ноутбук вместе с принтером смогут использовать для своих нужд члены комиссий. С него же каждое утро перед открытием участков будут запускать Гимн России.

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«Здесь у вас опломбировано»

На происходящее после открытия наблюдатели и журналисты смогут смотреть со специально отведенных мест — это еще одна новинка сезона.

«Главная проблема взаимодействия с наблюдательным сообществом всегда заключалась в следующем, - объяснил Игорь Сопов нововведение. - К нам поступало очень много обращений о том, можно ли проводить видеосъемку, где ее можно проводить, когда ее можно проводить. Центральная избирательная комиссия четко дала нам разъяснения. Схема расположения мест наблюдателей будет на каждом участке. Естественно, эти места не будут где-то за углом, они будут находиться там, где все видно. Ходить по участкам и фотографировать паспортные данные не надо. А такие случаи у нас были неоднократно».

Конечно, одним из самых больших предметов интереса для наблюдателей станут сейф-пакеты. В пленочные конверты будут на ночь убирать уже заполненные избирателями бюллетени и запирать их в опечатанном сейфе под камерой. В эти же пакеты до момента подсчета отправятся бюллетени из урн для надомного голосования. Такой порядок действует с 2021 года.

Одним сейф-пакетом Игорь Сопов пожертвовал, чтобы доказать его надежность. Понятное дело, разрезы и разрывы будут видны. А если попытаться открыть пластиковый мешок в том месте, где он был запечатан, появляется надпись «пакет вскрыт». У каждого пакета есть индивидуальный номер, а в кармашек вкладывается акт с описью содержимого, подписанный членами комиссии.

Тут активно включился Игорь Романов.

«У меня вопрос. Здесь у вас опломбировано. Вот скажите...»

«Нельзя», - Игорь Сопов сразу понял, куда клонит кандидат.

«Будут подписи членов УИК, - все-таки продолжил Игорь Романов. - А наблюдатель может свою на пакете поставить? Или это не предусмотрено?»

«Я же сказал сразу, нельзя», - повторил первоначальный ответ Игорь Сопов.

Объяснил он это тем, что, если наблюдатель от каждого кандидата начнет расписываться или клеить на сейф-пакеты собственные наклейки, «это повлечет за собой плохую практику, потому что это бессмысленно». Наблюдатель может сфотографировать пакет со всех сторон, но собственные манипуляции с ним проводить запрещено. Если наблюдатель все же как-то исхитрится поставить свою метку, то сейф-пакет будет мгновенно разорван с составлением акта о повреждении по вине наблюдателя, а содержимое переместится в новый мешочек.

«Достаточно тех мер предосторожности, которые мы будем предусматривать, - уверен Игорь Сопов. - У нас ни одной проблемы с использованием пакетов в течение трех лет не было ни разу. Видеокамеры здесь, полиция здесь. Так что все, можно спать спокойно».

Раскраски-бараночки

Для пришедших на выборы подготовят разные плюшки — в буквальном смысле. На участки после пандемии возвращается торговля пирожками.

Тех, для кого по возрасту наступят первые в жизни выборы, одарят обложкой для паспорта с псковским барсиком. В соцсетях эти обложки уже вызвали ажиотаж, главный вопрос, как получить обложку, если первое голосование пройдет через ДЭГ. Увы, совместить удобство голосования на диване и получение подарка не получится. Стать владельцем обложки можно только на участке по прописке, хотя проголосовать при этом не возбраняется через ДЭГ. Все дело в том, что число обложек изготовлено строго под количество впервые голосующих, распределены по участкам они будут в соответствии со списками избирателей.

Будет и барсик в натуральную величину. Полюбившийся избирателям маскот областной комиссии пройдется по псковским участкам и заглянет в парки Пскова, чтобы напомнить отдыхающим маршрут до урны для голосования.

В качестве эксперимента Облизбирком оборудует на участках детские уголки. Пока родители голосуют, малышей будут ждать листы с раскрасками и заданиями на тему выборов, стикер-паки с символикой избирательного процесса. Чтобы показать, как будет оборудован уголок, на презентацию позвали «модельного ребенка», дочку одной из сотрудниц Избиркома.

«Мы часто замечали, что, пока родители голосуют, детям заняться нечем, - рассказал Игорь Сопов о причинах появления уголков. - Теперь уже не надо беспокоиться, как пойти голосовать, если ребенок будет капризничать. У него тут тоже будет своя задача».

Игорь Сопов выразил надежду, что в следующие выборы дети сами поведут на участки родителей, получив на нынешних позитивный эмоциональный заряд. До их старта осталось всего две недели.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова