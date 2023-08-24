Политика

«Дневной дозор»: как организовано наблюдение на выборах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему организации наблюдения на выборах в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Приближается день выборов. Практически через 2 недели в Псковской области завершатся 12 избирательных кампаний. Голосование пройдет в три дня — 8, 9 и 10 сентября.

Чем ближе выборы, тем активнее участники избирательного процесса готовятся к наблюдению, так как это важная и неотъемлемая сторона волеизъявления.

Сам институт наблюдателей возник еще в 90-х годах, когда в России проходили первые конкурентные выборы. Причем раньше круг потенциальных наблюдателей был намного шире: их предоставляли политические партии, СМИ, общественные организации. Для некоторых это превратилось в целую предвыборную технологию с провокациями с целью дискредитации избирательной системы и делегитимизации выборов. Появились даже такие понятия как «электоральный туризм» и «черные наблюдатели». Целые команды «профессиональных» наблюдателей кочевали из региона в регион, иногда реально отрабатывая функции, а иногда - провоцируя конфликты и скандалы.

Однако избирательная система меняется и совершенствуется. В результате были внесены поправки в законодательство, более четко прописавшие права и обязанности наблюдателей, ограничен перечень тех, кто имеет право направлять своих представителей на избирательные участки.

В результате в последние годы число общественных организаций, занимающихся наблюдением на выборах, существенно сократилось. В частности, небезызвестное движение «Голос»*, которое занималось как раз контролем за ходом выборов по всей России, с 2021 года было признано иноагентом.

Так как в Псковской области с 2020 года выборы проводятся в три дня, а в последнее время все активнее распространяется дистанционное электронное голосование, мы решили выяснить: как на сегодняшний день организовано наблюдение с учетом этих новшеств? Как проводится обучение наблюдателей? Сталкивается ли оппозиция с трудностями в поиске наблюдателей? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Все способы наблюдения за ходом выборов перечислил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он отметил, что многовекторная система наблюдения за работой избирательной комиссии позволяет исключить любые нарушения.

«Мы работаем с Общественной палатой достаточно плотно. Они, как правило, выставляют на всех избирательных участках наблюдателей. Приглашают нас перед самой кампанией для того, чтобы мы провели обучение наблюдателей, рассказали им их права, обязанности, и какие нововведения у нас есть. Поэтому, я думаю, что общественное наблюдение - не партийное, надпартийное - будет наиболее объективно. Это наблюдение будет организовано. Плюс к этому мы понимаем, что политические партии тоже выставляют своих наблюдателей. У нас есть на каждом избирательном участке видеонаблюдение. Естественно, весь процесс работы комиссии и подсчет голосов, фиксируется на видео. Вот такая многовекторная система наблюдения за работой комиссии позволяет нам сказать, что нарушений со стороны комиссии, в принципе, быть не может по простой причине: они постоянно находятся под зорким надзором либо наблюдателей, либо видеокамер, либо своих коллег по избирательной комиссии. Для того, чтобы наблюдать за тем, как идет дистанционное голосование, у каждого кандидата есть возможность получить один доступ в качестве наблюдателя. И у политических партий есть 5 доступов. Наблюдать можно будет в центре наблюдения, который будет создан в Избирательной комиссии Псковской области, в нашем информационном центре. Также общественная палата разработала стандарт наблюдения за дистанционным голосованием. Там есть 50 пунктов, по которым можно наблюдать за дистанционным голосованием и отмечать, выполнился этот пункт или нет».

Институт наблюдения за выборами позволяет дополнительно обеспечить прозрачность выборного процесса, утверждает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. По его словам, важно привлекать к наблюдению за выборами молодежь, потому что у них больше возможностей и энтузиазма, чтобы наблюдать за голосованием.

«Что касается наблюдения за выборами, в любом случае, это очень важный институт, потому что он дополнительно обеспечивает гарантии прав граждан на конкретные волеизъявления. Наблюдение позволяет вне рамок государственного контроля дополнительно обеспечить достоверность процедуры проведения выборов и достоверность подсчета голосов на выборах любого уровня. По моей практике посещения избирательных участков и корпуса наблюдателей, которых готовят Общественные палаты, я бы сказал, что возраст наблюдателей различный. Больше упор они делают на молодое поколение. Это правильно, потому что оно должно, во-первых, увидеть, как происходят выборы, что эти выборы честные, и получить больше возможностей, больше энтузиазма».

По словам первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко, несмотря на то, что коммунисты являются противниками трехдневного голосования и ДЭГ, они все равно активно готовят наблюдателей.

«Мы уже неоднократно об этом говорили, что мы не согласны с такими условиями: трехдневное, электронное голосование. Раз такие правила, приходится в них играть. Сейчас мы готовим наблюдателей, будем проводить обучение наблюдателей. Наблюдатели будут у нас. У нас в районах занимаются наши люди, которые уже опытные товарищи, давно уже в выборах участвуют. В городе, наверное, пригласим из Общественной палаты».

По словам руководителя регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Ильи Стрелкова, независимым общественным наблюдателем может стать тот, кто соответствует нескольким очень важным требованиям.

«Общественный наблюдатель должен соответствовать нескольким требованиям: достижение совершеннолетнего возраста, полная дееспособность, гражданство РФ, отсутствие привязки к политическим партиям и религиозным организациям, постоянная прописка на территории Псковской области. С 2021 года были внесены изменения в выборное законодательство. В данный момент наблюдать за региональными выборами у нас имеют право только те наблюдатели, которые имеют прописку на территории региона. В данном случае это Псковская область. Обучение наблюдателей это примерно недельный курс, он разбит на несколько программ: как работать с нарушениями, как правильно вести себя на участке. По поводу прав наблюдателей, они имеют право находиться на соответствующем УИКе, к которому они будут приписаны заранее. Можно и нужно вести фото- и видеофиксацию со специально установленного места, можно ознакомиться со списками избирателей, присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования и можно присутствовать при подсчете голосов. Еще есть и обязанности. Главная цель наблюдателей - это следить за соблюдением закона на выборах и на УИКах, к которым они приписаны. Необходим контроль происходящего и фиксация возможных нарушений. Это очень важный и нужный институт. У нас были спорные моменты, связанные с различными политическими партиями и с такими наблюдателями. Вы их называете электоральными туристами, мы – черными наблюдателями, которые мешают избирательному процессу. Общественные наблюдатели вмешивались в эти спорные ситуации и разрешали их в положительном ключе. Черные наблюдатели приезжают именно скандалить и дискредитировать избирательную систему».

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области проводит обучение наблюдателей. О том, как их готовят к выборам, рассказал заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Псковской области Илья Никитин. Он отметил: абсолютно на всех избирательных участках Псковской области будет присутствовать общественный наблюдатель.

«В нашем регионе 596 избирательных участков, и нам удалось закрыть наблюдателями каждый. Более того, сформирован резерв, который составляет порядка ста человек. И в случае, если по каким-либо причинам кто-то из наблюдателей не сможет выполнять свои функции, мы найдем оперативно замену из уже найденных и подготовленных людей. Обучение идет, обучение проходит в форме однодневных семинаров: мы выезжаем в муниципалитеты и проводим обучение непосредственно на местах, учим основным правам и обязанностям наблюдателей. Рассказываем те моменты, к которым стоит уделять отдельное внимание при осуществлении наблюдения как на участке, так и за его пределами. Учим работе с различными категориями граждан, которые являются частью избирательного процесса. После наших семинаров наблюдатель проходит тестирование по пройденному материалу, а ближе к Единому дню голосования мы направим наблюдателям методические рекомендации. Это единый стандарт наблюдения и золотой стандарт, разработанный Общественной палатой Российской Федерации, своеобразный чек-лист, алгоритм действий наблюдателя на избирательном участке. Кроме того, по возможности, для консультации в части законодательных новаций, алгоритма действий участковых избирательных комиссий в тех или иных случаях, мы постараемся пригласить членов избирательных комиссий для консультаций. Это очень важно для обучения юридическим аспектам наблюдения за дистанционным электронным голосованием. От общественной палаты нашего региона будет три наблюдателя. Требования к ним такие же. Их подготовкой займется Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой Российской Федерации».

За дистанционным голосованием есть возможность наблюдать так же, как и за традиционным. Существуют разные варианты наблюдения, в зависимости от технической подготовки наблюдателя, объясняет член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Брюшкин.

«В зависимости от того, где будет осуществляться наблюдение, мы имеем разный перечень, который можем наблюдать. Технические эксперты и Общественная палата, которые будут наблюдать непосредственно в ТИК ДЭГ, имеют доступ, мало того, что к полной базе данных, ко всем транзакциям в онлайн-режиме, также имеют возможность ознакомиться со списком избирателей, которые включены в ДЭГ и принимают участие в ДЭГ, но не имеют права потом его разглашать, фотографировать, публиковать и так далее. Они могут сопоставить полную картину, кто заявился в ДЭГ, кто принял участие, какое количество людей проголосовало, увидеть все транзакции, проверить целостность базы данных и так далее. Те, кто наблюдает дистанционно, в зависимости от своей подготовленности, имеют разные возможности. Все имеют возможность посмотреть информацию о начале и завершении голосования, количество, явку избирателей по выборам в разрезе избирательных участков, посмотреть за контрольным соотношением, убедиться в отсутствии аномалий в ходе проведения ДЭГ на графике. Посмотреть, сколько человек и в какое время проголосовало, сколько бюллетеней выдано, сколько бюллетеней использовано. Также они могут посмотреть данные об итогах ДЭГ по избирательным округам. Это самый простой неподготовленный наблюдатель может сделать. Если мы имеем дело с наблюдателем, который знакомится с документами, ему дополнительно можно будет посмотреть типы транзакций, отражающих работу системы ДЭГ. Это карта начала голосования, выдачи бюллетеней и так далее. Что касается наблюдателя технически подготовленного, для него дополнительно доступно еще скачивание файлов непосредственно с транзакциями, которые дублируют все, что происходит в ДЭГ. На его компьютере собрать полную базу данных всего голосования. С помощью специальных инструментов проверки данных, он может с этими данными поработать и убедиться в их целостности».

Институт наблюдения обеспечивает прозрачность волеизъявления. За время его существования сформировались права и обязанности наблюдателей: их главная цель — убедиться в том, чтобы выборы прошли в соответствии с законом.

Для очного наблюдения за традиционным голосованием на участках готовят общественных наблюдателей. Все они проходят тестирование после образовательного семинара, а также получают методические рекомендации с алгоритмом действий на избирательном участке.

Для ДЭГ разработан единый стандарт наблюдения, функцию наблюдателя могут выполнять как технически подготовленные специалисты, так и обычные граждане.

Анастасия Сливинская

*организация, выполняющая функции иноагента