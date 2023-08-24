Политика

Губернаторские выборы-2023. На финишной прямой

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного губернаторским выборам.

Напомним, в предыдущих статьях мы сформулировали «правила игры» в условиях новой политической реальности, проанализировали потенциал партии власти и оппозиции, рассмотрели вызовы и угрозы, оценили общественно-политическую ситуацию, дали ответ на вопрос, почему действующий губернатор получил поддержку Кремля, и регулярно отслеживали активность участников забега в ходе кампании. Сейчас предвыборный марафон уже на финишной прямой, до трехдневного голосования остается две недели. По информации СМИ, в ближайшее время председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретится с партийными кандидатами на выборах глав регионов - понятно, что это будущие губернаторы. Можно предполагать, что одним из вопросов этой встречи будет установка на обеспечение максимальной легитимности выборного процесса.

Перед сентябрьским голосованием у властей нет задачи более важной, чем обеспечение законности, прозрачности, конкурентности, иначе говоря - легитимности избирательного процесса.

Какой же расклад мы наблюдаем за пару недель до «часа Х»?

Предсказанный обозревателями еще перед стартом выборов расклад сил сохранялся на протяжении всей избирательной кампании. Кардинальных перемен не произошло и, вангуем, не произойдет. По большому счету кардинально изменить ситуацию за оставшееся время уже невозможно.

Очевидно, что выборы пройдут в один тур, необходимости в проведении второго точно не будет. Это прежде, в 1996-м и 2004-м, требовалось проводить повторное голосование, чтобы выявить победителя на выборах губернатора Псковской области (кстати, оба раза во втором туре действующие губернаторы проигрывали). Сейчас - ситуация иная.

Многочисленные социологические исследования, которые проводятся по заказу федеральных властей, фиксируют высокий уровень доверия избирателей к губернатору Михаилу Ведерникову. По информации ПЛН, в закрытых аналитических записках появляются данные о рейтинге в диапазоне от 80 до 90 процентов. А по заявлениям федеральных политологов, электоральный рейтинг действующего псковского губернатора превышает отметку в 85 процентов (в частности, такие данные приводит директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский), более того - эксперты фиксируют тренд на его увеличение. При этом надо понимать, что рост рейтинга - это, конечно, хорошо, но до определенных пределов. Впереди - президентская кампания. И по законам жанра в марте 2024-го на выборах главы государства должен быть показан более высокий результат, чем у региональных руководителей. Напомню, что пять лет назад Михаил Ведерников получил по итогам голосования 70,68% голосов.

Так что в шутливом высказывании о том, что политтехнологам губернатора впору задумываться не как увеличить процент в день голосования, а, наоборот, как его уменьшить, - на самом деле только доля шутки.

С учетом современных политических реалий, внешних и внутренних политических процессов, изменения законодательства и множества других факторов можно по-разному относиться к данным социологических исследований. Но, так или иначе, позиции Михаила Ведерникова не подвергаются сомнению никем: ни экспертами, ни представителями оппозиции, ни авторами политических телеграм-каналов, ни даже беглыми блогерами - критиками властей. В ситуации, когда никакой интриги относительно победителя сентябрьских выборов нет, и необходимости доказывать свое преимущество в борьбе с бескомпромиссными оппонентами тоже, команда губернатора проводит более скромную кампанию, чем была предшествующая, 2018 года (уж тем более не стоит ее сравнивать с кампаниями его предшественников - ни по объемам вложений, ни по уровню сложности кампании, ни количеству АПМ).

Всё здесь проходит в рабочем режиме, основной акцент делается на текущей деятельности губернатора - поездках по районам, встречах с федеральными руководителями и т.д. На билбордах, в видеороликах и других агитационно-пропагандистских материалах, выходящих под традиционным слоганом «За сильную Псковскую область и благополучие людей», всё достаточно просто и лаконично. Личное участие главы области в публичных предвыборных мероприятиях сведено до минимума - ограничивается выступлениями на традиционных форумах «Единой России» (первый прошел в июне, когда губернатора выдвигали, второй, по информации ПЛН, запланирован на начало сентября).

Неудивительно, что федеральными экспертами из фонда «Минченко консалтинг» - составителями доклада «Госсовет 2.0», кампания псковского губернатора отнесена к категории «умеренно активных». Очевидно, что команда Михаила Ведерникова не делает ставку на медиаресурсы, видимо, понимая, что в ситуации, когда «и так всё хорошо», активность местных, мягко говоря, не очень умелых госпропагандистов в СМИ может больше навредить, чем принести пользу.

Впрочем, было бы неверно говорить, что кампания 2023 года лишена интриги. Она есть - и связана с борьбой за второе место между представителями КПРФ (первый секретарь обкома, депутат регионального парламента Петр Алексеенко) и ЛДПР (региональный координатор в Псковской области, депутат областного Собрания Антон Минаков). Напомню, что «либерал-демократы» на выборах любого уровня ставят задачу обойти основных оппонентов и объявить об очередном взятом рубеже на пути к статусу «партии №2». Как свидетельствуют данные различных социологических исследований, рейтинги обеих партий примерно равны, и в этой ситуации многое в исходе их противостояния на выборах в регионах зависит от работы местных отделений и активности кандидатов.

Что касается Псковской области, то у КПРФ более многочисленное, организованное и дисциплинированное ядро электората. Как свидетельствует вся электоральная история, убежденные сторонники компартии традиционно приходят и голосуют, кто бы ни представлял партию, и какой бы ни была кампания.

Предположу, что так будет и в этот раз, хотя псковский обком, казалось бы, сделал всё, чтобы посеять сомнения даже у своего базового электората.

К привычному в последние годы делению обкома на противостоящие друг другу группы условных «соглашателей» и «радикалов» добавились метания по поводу участия/неучастия в губернаторской кампании, многочисленные организационные огрехи, выдвижение на выборы вопреки позиции федерального партийного руководства Александра Баева с последующим его снятием и скандалом вокруг «липового» диплома и т.д. Череду странных и необъяснимых с точки зрения логики шагов КПРФ в Псковской области продолжила абсолютно иррациональная, лишенная целесообразности в предвыборный период, зацикленность на памятниках вождям - то зюгановцы «ведутся» на очередную инициативу подвинуть с главной площади Пскова Ленина, то зачем-то фокусируют внимание на чистке статуи Ильича в районе, то изо всех сил примазываются к открытию памятника Сталину в Великих Луках, то грезят об открытии его бюста в Пскове. Педалирование далеких от нужд избирателей тем происходит в разгар избирательной кампании - и, как считают обозреватели, нынешняя кампания КПРФ (если то, что делают коммунисты так можно назвать) заслуживает того, чтобы быть занесенной в хрестоматию «Как не надо работать на выборах».

У КПРФ и в ходе предыдущих кампаний были серьезные организационные, кадровые и иные ресурсные проблемы. Однако им каждый раз удавалось «выезжать» за счет того самого базового электората - всех тех, кто, несмотря ни на что, приходил и голосовал за «коммуниста». Очевидно, что эта категория избирателей голосует не за Баева, Алексеенко или кого-то еще - голосует за кандидата от КПРФ, носителя партийного бренда. Наличие такого электората - единственный шанс КПРФ сохранить второе место.

Всё это дает дополнительный шанс кандидату от ЛДПР Антону Минакову. Однако главный вопрос здесь - сможет ли он в итоге обойти коммуниста и стать вторым. Многое зависит от самого кандидата. Ранее эксперты отмечали заряженность молодого амбициозного партийного лидера на высокий результат на выборах, от чего, как считается, зависит продолжение его карьеры в партии и возможный переход на федеральный уровень. В связи с чем звучали прогнозы, согласно которым кампания кандидата от ЛДПР будет весьма яркой, еще с весны ожидались приезд в Псковскую область председателя партии Леонида Слуцкого и другие заметные события. Если на стартовом этапе кампании мы наблюдали проявления высокой активности кандидата от ЛДПР, то в последние недели фиксируем «потерю темпа». Возможно, взятая перед заключительным отрезком гонки пауза - это тактический прием и на самом финише выборов-2023 Антон Минаков еще удивит и на последних неделях кампании громко заявит о себе.

В отличие от соперника из компартии кандидат от ЛДПР лично мотивирован на высокий результат. Как известно, Петр Алексеенко - кандидат поневоле, а Антону Минакову второе место дает шанс на успешное продолжение карьеры внутри ЛДПР и попадание в федеральный партийный список.

Замыкает строй кандидатов руководитель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов. Его присутствие среди участников забега практически незаметно - куда больше он «заточен» на муниципальные кампании, где выступает и в качестве кандидата, и в привычной для себя роли «электорального киллера», по искам которого в этот раз снимают не отдельных оппонентов, а целые списки кандидатов от «Яблока». Мотивы участия «ростовика» в главных региональных выборах с учетом отведенной ему роли вполне очевидны. Выход на губернаторские выборы дает представителю непарламентской партии возможность лишний раз заявить о себе, участвовать в круглых столах и дебатах, удивить избирателя яркими действиями и нетривиальными заявлениями. Правда, никакого экшна господин Романов в этот раз не преподносит, на лошади в образе ганзейского купца под стенами Псковского Кремля (как было пять лет назад) не гарцует, и АПМ не распространяет, что, возможно, объясняется скромными финансовыми возможностями.

В целом, если говорить обо всех участниках кампании, агитации мало. В этом отношении кампания-2023 не идет ни в какое сравнение с выборами прошлых лет, когда чего только не было - начиная с выпуска огромными тиражами десятков бесплатных газет (в том числе поддельных, выполненных по законам «черного пиара») и заканчивая плакатными войнами, сотнями билбордов и т.д. Сейчас ничего этого нет. Как и повышенного внимания к выборам со стороны региональных СМИ. Губернаторские выборы - не та тема, которая активно обсуждается в масс-медиа, за исключением разве что традиционно уделяющих пристальное внимание общественно-политической жизни региона Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

В завершении этого обзора вернемся к вопросу обеспечения легитимности, который, как уже было сказано, в настоящее время является на выборах ключевым.

Что же такое легитимность? Существует целый ряд критериев. Напомним о некоторых. Легитимные выборы - это, во-первых, когда итоги социологических исследований не сильно разнятся с результатами голосования. Во-вторых, когда эксперты и лидеры общественного мнения оценивают открытость и транспарентность избирательного процесса. В третьих, легитимные выборы - это отсутствие грубых нарушений и правильно организованный процесс наблюдения за голосованием.

В ситуации, когда основные итоги голосования 8-10 сентября более чем предсказуемы, главная задача для регионального руководства - провести всё без сучка и задоринки, продемонстрировать «честные выборы» без админресурса и использования прочих традиционных преимуществ партии власти. Задаемся вопросом: что этому может помешать? Во-первых, ретивые и неумные чиновники на местах, которые из желания выслужиться могут накосячить и навредить. Во-вторых, различные политические группы, которые могут поставить результаты выборов под сомнение и заработать на этом политические очки. Как будет в реальности и какие прогнозы оправдаются, узнаем совсем скоро. До главных выборов года осталась пара недель.

Александр Савенко