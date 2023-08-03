Шесть кандидатов примут участие в выборах главы Псковского района

Территориальная избирательная комиссия Псковского района завершила регистрацию кандидатов на выборы главы муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Для участия в выборах главы Псковского района зарегистрировано шесть кандидатов:
Напомним, на данный момент должность главы Псковского района занимает Наталья Федорова.
Ранее для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов. Помимо перечисленных выше, выдвигались Сергей Холмов («Справедливая Россия - За правду») и Полина Тихонова («Партия возрождения России»).
Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.