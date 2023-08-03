Политика

Шесть кандидатов примут участие в выборах главы Псковского района

Территориальная избирательная комиссия Псковского района завершила регистрацию кандидатов на выборы главы муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Для участия в выборах главы Псковского района зарегистрировано шесть кандидатов:

Михаил Вяткин 1984 года рождения (КПРФ), Валерий Колтаков 1964 года рождения (ЛДПР), Игорь Романов 1977 года рождения («Партия роста»), Николай Тарасов 1954 года рождения («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Наталья Федорова 1969 года рождения («Единая Россия»), Юрий Шокуров 1969 года рождения («Родина»).

Напомним, на данный момент должность главы Псковского района занимает Наталья Федорова.

Ранее для участия в избирательной кампании выдвинулось восемь кандидатов. Помимо перечисленных выше, выдвигались Сергей Холмов («Справедливая Россия - За правду») и Полина Тихонова («Партия возрождения России»).

Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.