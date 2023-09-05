Политика

Специальных наблюдателей за ходом ДЭГ подготовили в Псковской области

Специальных наблюдателей за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подготовили в Псковской области. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева сообщила в ходе пресс-конференции на открытии общественного штаба наблюдения за выборами 6 сентября, передаёт корреспондент «МК в Пскове».

Наблюдать за ходом выборов 8-10 сентября, в том числе, можно будет из центра общественного наблюдения в проектном офисе «Команды 2018». Как пояснил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, для наблюдения за ходом ДЭГ Минцифры разработало специальную сложную систему. Она позволит отслеживать, с какой периодичностью выдаются анонимные бюллетени избирателям.

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«Наблюдение за ходом ДЭГ рассчитано на людей, которые понимают в информационных технологиях. К таким специалистам часто прибегают представители политических партий, чтобы удостовериться, что процесс идёт без нарушений», - пояснил Виталий Рахманов.

При этом узнать предварительные результаты голосования посетители центра общественного наблюдения не смогут. Это закрытая информация до окончания выборов, так же, как и при голосовании на избирательных участках, уточнил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Кроме того, в Псковской области более 500 стационарных избирательных участков. Из них 117 оснащены оборудованием для наблюдения с возможностью ведения трансляции, а 445 оборудованы камерой с возможностью видеорегистрации.

Увидеть изображение, передающееся с камер, можно будет на большом экране в центре общественного наблюдения, где изображение будет меняться с ротацией 30-45 секунд. На отдельном мониторе в штабе будет выводиться статистика по явке как на стационарные участки, так и на ДЭГ. В штабе будут постоянно находиться два представителя штаба, один представитель избиркома и один сотрудник полиции.

Прийти в штаб может любой гражданин без предварительной записи. Для входа необходимо предъявить паспорт. Кроме того, можно позвонить по телефону 72-16-10 и задать интересующие вопросы по ходу избирательной кампании.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.