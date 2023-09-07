Наталья Горбачёва о ДЭГ: Это интересно, просто и удобно

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва приняла участие в выборах губернатора сегодня, 8 сентября, с помощью ДЭГ, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сама Наталья Горбачёва предполагала проголосовать сначала на смартфоне, потом сделала это с помощью компьютера в штабе общественного наблюдения за выборами.
«1,5 минуты у меня это заняло. Если будет ДЭГ - голосуйте через ДЭГ. Это интересно, просто и удобно», – заключила она.
Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области проходят выборы губернатора.
Избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.
Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября.