Выборы губернатора Псковской области-2023 признали состоявшимися и действительными, избранным губернатором признан Михаил Ведерников («Единая Россия»), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания Избирательной комиссии Псковской области, которое проходит в Пскове 12 сентября.
«Признать выборы губернатора Псковской области состоявшимися и действительными. Признать избранным губернатором Ведерникова Михаила Юрьевича», - говорится в проекте постановления облизбиркома.
Решение поддержали практически единогласно, один человек проголосовал против.
Напомним, 8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов.